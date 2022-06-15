За яких умов буде можливим списання кредитів на знищене майно - деталі законопроєкту — Finance.ua

«Замороження» кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.
Списання кредиту буде доступним для певної категорії громадян та майна. Зокрема загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не має перевищувати для квартири 140 кв. м, для житлового будинку — 250 кв. м, та має бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.
Законопроєктом передбачений термін для подачі заявок — період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення.
Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.
Довідка Finance.ua:
глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв, що механізм може бути застосований до позичальників, які до 24 лютого не мали заборгованостей за цим кредитом. Відповідно до законопроєкту, списуватимуть або заморожуватимуть і тіло кредиту, і нараховані відсотки.