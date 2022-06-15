За яких умов буде можливим списання кредитів на знищене майно - деталі законопроєкту — Finance.ua
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За яких умов буде можливим списання кредитів на знищене майно - деталі законопроєкту

15.06.2022, 08:05Особисті фінанси
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За яких умов буде можливим списання кредитів на знищене майно - деталі законопроєктуЗа яких умов буде можливим списання кредитів на знищене майно - деталі законопроєкту
До Верховної Ради внесли законопроєкт 7441-1 для фізосіб, хто взяв кредит на купівлю квартири чи машини, але втратив їх через бойові дії чи окупацію.
Про це повідомив заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк в Telegram-каналі.
Документ передбачає призупинення виплат по кредитах для фізосіб-позичальників кредитів на рухоме/нерухоме майно, яке через війну:
  • опинилося на тимчасово окупованій території або на території активних бойових дій;
  • пошкоджене або знищене внаслідок воєнних дій, за наявності підтверджуючих документів можуть отримати у кредитора призупинення платежів по кредиту.
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«Замороження» кредиту (виплата основної суми кредиту, відсотків, комісій та інших платежів) для позичальників відбувається до моменту отримання позичальником державної компенсації за майно.
Списання кредиту буде доступним для певної категорії громадян та майна. Зокрема загальна площа знищеного майна, на яке взятий кредит, не має перевищувати для квартири 140 кв. м, для житлового будинку — 250 кв. м, та має бути єдиним місцем проживання сім’ї позичальника.
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Якщо ж ідеться про автомобіль, він також має бути єдиним, і робочий об’єм його двигуна має не перевищувати 2500 см.
Щоб кредит списали, необхідно, аби станом на 23 лютого 2022 року була відсутня прострочена заборгованість за цим договором.
Важливо, аби метою отримання такого кредиту згідно договору було придбання, реконструкція чи будівництво такого нерухомого майна, або придбання такого автомобіля.
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Законопроєктом передбачений термін для подачі заявок — період дії в Україні воєнного стану + 3 місяці після дня його припинення.
Під кожен кейс позичальники мають в той чи інший момент надати кредитору підтверджуючі документи.

Довідка Finance.ua:

  • глава комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев раніше повідомляв, що механізм може бути застосований до позичальників, які до 24 лютого не мали заборгованостей за цим кредитом. Відповідно до законопроєкту, списуватимуть або заморожуватимуть і тіло кредиту, і нараховані відсотки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Finance.ua
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