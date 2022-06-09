В Україні з’явиться єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по зруйнованих будинках: виплату коштів обіцяють пришвидшити — Finance.ua
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В Україні з’явиться єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по зруйнованих будинках: виплату коштів обіцяють пришвидшити

Вчора 12:02Нерухомість
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В Україні з’явиться єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по зруйнованих будинках: виплату коштів обіцяють пришвидшитиВ Україні з’явиться єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по зруйнованих будинках: виплату коштів обіцяють пришвидшити, Reuters
Українська влада пришвидшить компенсації коштів громадянам, в яких зруйновані будинки внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. Наразі розробляється єдиний документ, де фіксуватимуть збитки по кожному помешканню.
Таке рішення прийнято на нараді за участі міністрів, народних депутатів та представників Офісу президента.
«Щодо відновлення житла. Розуміємо, що українці, які повернулись у свої домівки, прагнуть максимально швидко відремонтувати пошкодження. Тому зараз зосередимося на пришвидшенні фіксації збитків, аби кожен, хто робить зараз ремонт власним коштом, розумів — держава компенсує витрати, щойно наші західні партнери передадуть Україні арештовані та конфісковані російські активи», — зазначив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
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Міністерству розвитку громад та територій доручено в максимально стислі строки визначити єдиний документ, яким фіксуватимуться збитки по кожному будинку й квартирі. А також спростити порядок отримання такого документа.
Представники влади також визначили етапи відновлення України внаслідок повномасштабного вторгнення агресора.
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Перший етап передбачає відновлення об’єктів, які отримали незначні пошкодження та які можливо та доцільно ремонтувати вже зараз. Мова, зокрема, про критичні об’єкти й об’єкти соціальної інфраструктури, такі як школи та лікарні.
Держава у співфінансуванні з місцевою владою має відновити електро-, водо-, тепло- та газопостачання, а також транспортну інфраструктуру в деокупованих регіонах. Крім того, напрацьовуються плани швидкого відновлення громад, які можуть бути деокуповані найближчим часом.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: УНН
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