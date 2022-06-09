Під Києвом будують перші будинки для тих, хто втратив житло через війну — Finance.ua

Під Києвом будують перші будинки для тих, хто втратив житло через війну

Вчора 20:33 — Нерухомість

Фото: КОДА

У Київській області коштом меценатів будують перші будинки для людей, чиї будинки зруйнували війська рф.

Про це повідомляє Вечірній Київ.

Повідомляється, що будівництво відбувається в Дмитрівці, де будують п’ять перших будинків у рамках пілотного проекту. За словами голови Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби, загалом планується збудувати 15 таких будинків.

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Безкоштовно сім’ї отримають нове житло замість повністю зруйнованого під час бойових дій.

Кулеба наголосив, що за два тижні завершать активний етап будівництва.

«На сьогоднішній день маємо вже майже 45 тисяч поданих заявок через Дію від мешканців Київщини на відшкодування знищеного і пошкодженого майна», — сказав Олексій Кулеба.

Довідка Finance.ua:

Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків;

голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк раніше заявляла, що держава працює над тим, щоб відновити всю зруйновану ворогом інфраструктуру, й у першу чергу житло. Якщо говорити про загальну кількість людей, які втратили житло або потребують сприяння в ремонті, це 424 тисячі. До того ж відомо, що вже понад 10 кв. мільйонів метрів зруйновано.



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