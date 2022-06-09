Під Києвом будують перші будинки для тих, хто втратив житло через війну — Finance.ua
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Під Києвом будують перші будинки для тих, хто втратив житло через війну

Вчора 20:33Нерухомість
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Фото: КОДАФото: КОДА
У Київській області коштом меценатів будують перші будинки для людей, чиї будинки зруйнували війська рф.
Про це повідомляє Вечірній Київ.
Повідомляється, що будівництво відбувається в Дмитрівці, де будують п’ять перших будинків у рамках пілотного проекту. За словами голови Київської облдержадміністрації Олексія Кулеби, загалом планується збудувати 15 таких будинків.
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Кулеба наголосив, що за два тижні завершать активний етап будівництва.
«На сьогоднішній день маємо вже майже 45 тисяч поданих заявок через Дію від мешканців Київщини на відшкодування знищеного і пошкодженого майна», — сказав Олексій Кулеба.

Довідка Finance.ua:

  • Академія будівництва України запропонувала новий проєкт швидкого будівництва житла для українців, які втратили його через війну, у форматі спеціальних восьмиквартирних будинків;
  • голова партії «Слуга народу» Олена Шуляк раніше заявляла, що держава працює над тим, щоб відновити всю зруйновану ворогом інфраструктуру, й у першу чергу житло. Якщо говорити про загальну кількість людей, які втратили житло або потребують сприяння в ремонті, це 424 тисячі. До того ж відомо, що вже понад 10 кв. мільйонів метрів зруйновано.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

За матеріалами: Корреспондент.net
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