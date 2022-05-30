На Житомирщині почали відновлювати житлові будинки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На Житомирщині почали відновлювати житлові будинки

Вчора 07:21Нерухомість
2680
У місті Овруч Житомирської області розпочали відновлення понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках.
Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.
Овруч став одним з міст області, яке чи не найбільше постраждало від російських бомбардувань. Вщент зруйновані приватні будинки, потрощений ЦНАП, пошкоджені вікна та двері, посічені осколками дахи.
«Вже кілька тижнів будівельники ремонтують приватні та багатоквартирні будинки в Овручі, що на півночі Житомирщини. За цей час вдалося замінити вже понад 200 вікон, які були пошкоджені, а деякі взагалі повилітали від вибухових хвиль», — зазначив він.
За його словами, вже відновили понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках Овруча. Наразі робота триває і планується нарощування темпів виконання робіт.

Що й коли отримають українці замість зруйнованого житла

«У пошкоджених будинках триває заміна вікон. Наступним етапом буде відновлення дверей і ремонт дахів, пошкоджених через вибухи», — підсумував він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: ТСН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.