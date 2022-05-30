На Житомирщині почали відновлювати житлові будинки — Finance.ua

На Житомирщині почали відновлювати житлові будинки

Вчора 07:21 — Нерухомість

У місті Овруч Житомирської області розпочали відновлення понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Овруч став одним з міст області, яке чи не найбільше постраждало від російських бомбардувань. Вщент зруйновані приватні будинки, потрощений ЦНАП, пошкоджені вікна та двері, посічені осколками дахи.

«Вже кілька тижнів будівельники ремонтують приватні та багатоквартирні будинки в Овручі, що на півночі Житомирщини. За цей час вдалося замінити вже понад 200 вікон, які були пошкоджені, а деякі взагалі повилітали від вибухових хвиль», — зазначив він.

За його словами, вже відновили понад 30 приватних будинків і понад 100 квартир у багатоповерхівках Овруча. Наразі робота триває і планується нарощування темпів виконання робіт.

«У пошкоджених будинках триває заміна вікон. Наступним етапом буде відновлення дверей і ремонт дахів, пошкоджених через вибухи», — підсумував він.

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