Що потрібно буде для компенсації пошкодженого майна - поради юриста — Finance.ua

Що потрібно буде для компенсації пошкодженого майна - поради юриста

Вчора 21:28 — Особисті фінанси

Що потрібно буде для компенсації пошкодженого майна - поради юриста

Фізичні особи та бізнес, майно яких пошкоджене або зруйноване внаслідок російської агресії, можуть звернутися до низки інституцій для отримання компенсації завданої шкоди. Утім, процес буде тривалим.

Докладніше про це розповів під час онлайн-конференції «Мої фінанси під час війни», організованої порталами Finance.ua та Мінфін, керівник практики White Collar-Crime, PwC Legal в Україні Дмитро Трут.

Перша інстанція, куди можна звернутися, — національний суд України, але питання до його дієвості.

«Що воно дає окрім якоїсь моральної сатисфакції та отримання додаткового папірця, в якому говориться, щоб стягнути з росії таку-то завдану матеріальну шкоду? Виконати таке рішення немає змоги», — каже Трут.

Також можна подати позов до Європейського суду з прав людини, вказавши, що були порушені основоположні права людини за наслідком російської агресії та попросити компенсувати шкоду.

«Але потрібно розуміти, що загальна практика ЄСПЛ — він не присуджує повну компенсацію. Цей суд, як правило, не досліджує розміри шкоди. Навряд росія виконуватиме будь-яке рішення ЄСПЛ. Ба більше, рф ініціювала вихід з Ради Європи, відповідно, декларує, що на неї конвенція та юрисдикція ЄСПЛ не поширюється», — пояснює юрист.

Є ще Міжнародний кримінальний суд. Особливість цієї інстанції, що позиваються не проти держави, а проти воєнних злочинців.

«Якщо в якийсь спосіб вище керівництво рф можна було б затримати та за аналогією до Нюрнберзького процесу судити, то можна було б розраховувати, що суд присудить якусь компенсацію, але з них як з фізичних осіб, а не з держави», — розповідає Дмитро Трут.

Наступна інстанція — Міжнародний суд ООН.

«Ось цей механізм міг би бути дієвим, але росія є членом Радбезу ООН з правом вето. У неї значно ширші можливості та права. Плюс цей процес надзвичайно тривалий, і в такій ситуації позивається не якийсь конкретний громадянин чи бізнес, такий позов готує держава, але використовує всі докази, відомості про завдання шкоди саме її громадянам, а також іншим суб’єктам. Я думаю, наше Міністерство юстиції і компетентні органи підготують таке звернення, окремий процес буде запущений», — каже правник.

Трут звертає увагу, що ми наразі перебуваємо в певному процесі творення нових механізмів:

«Те, що станом на сьогодні не буде швидкого успіху, не означає, що в майбутньому не буде створений новий механізм, шляхом укладання дво- чи багатосторонніх договорів між Україною та іншими нашими партнерами».

Що може стати джерелом компенсації?

Перше, що спадає на думку — активи росії та олігархів, які зараз заморожені. Але наразі це — теорія.

«Цей процес теж не швидкий і механізмів як таких теж немає. Просто так забрати в іншої держави чи її громадян активи та передати іншій державі, всупереч всій очевидності агресії, несправедливості, трагедії і руйнувань, з юридичної точки зору, на жаль, не можна. США, Канада працюють над алгоритмом як це можна обґрунтувати. Певні ініціативи та законопроєкти вже є, але це все довгий процес», — пояснює Трут.

Утім, наголошує експерт, це не означає, що постраждалі громадяни та бізнес не повинні проводити «домашню роботу». А саме — фіксацію завданих збитків. І робити це потрібно зараз, бо далі збирати докази буде важко.

«Універсального алгоритму фіксації немає. Але тут діє правило: чим більше, тим краще. Зберіть усі документи на майно, яке пошкоджене. Маються на увазі документи, які підтверджують право власності чи інше право на таке майно. Друге: фото-, відеофіксація. Не просто одна фотографія, максимальна кількість з різних боків. Далі — опитування свідків. Можна як на відео записати очевидців, так і за допомогою адвоката скласти протокол опиту свідків. Але це мають бути не родичі, не працівник підприємства, якщо казати про бізнес. Для підрахунку збитків потрібно звернутися до оцінювачів та експертів. При підрахунку вони робитимуть також свою фіксацію», — резюмує Дмитро Трут.

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