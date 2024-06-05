Уряд спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту українськими підприємствами — Finance.ua
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Уряд спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту українськими підприємствами

Казна та Політика
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Кабінет Міністрів України виключив з переліку товарів, перебування яких у митному режимі переробки на митній території України забороняється, і з переліку товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу в країні, нові легкові та вантажні автомобілі й кузови до транспортних засобів, які ввозяться підприємствами автопрому для модернізації, переобладнання або виробництва транспортних засобів.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.
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Зміни внесено до постанови Кабміну № 295 від 27 березня 2013 року «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».
«Виключено, згідно звернення Федерації роботодавців України, з переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється, та з переліку товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України, нові транспортні засоби, що класифікуються у товарних позиціях 8703, 8704 згідно з УКТЗЕД, та кузови для моторних транспортних засобів», — наголошується в повідомленні.
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Як зазначається в пресрелізі Мінекономіки, уряд дозволив ввезення в митному режимі цих видів ТЗ для подальшого виготовлення спецтранспорту на українських підприємствах.
Зокрема, йдеться про виготовлення ТЗ спеціального призначення для використання в Україні підрозділами Нацполіції, медиками, ДСНС, правоохоронними органами та військовими формуваннями. Також передбачається подальший експорт такого спецтранспорту до країн ЄС.
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«Підтримка українського виробника, зокрема, спрощення імпорту товарів для подальшої переробки та виготовлення продукції з доданою вартістю — у пріоритеті уряду. (…) На сьогоднішньому засіданні уряд скасував мита для групи товарів, що йтимуть на виробництво спецтранспорту для підтримки роботи національних служб спецпризначення», — цитується в пресрелізі заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.
Крім того, зазначає Мінекономіки, рішення уряду сприятиме збільшенню виробництва транспортних засобів на наявних потужностях вітчизняних підприємств, збереженню наявних і створенню нових робочих місць.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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