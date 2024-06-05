Уряд спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту українськими підприємствами — Finance.ua

Уряд спростив імпорт деяких товарів для виготовлення спецтранспорту українськими підприємствами Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Кабінет Міністрів України виключив з переліку товарів, перебування яких у митному режимі переробки на митній території України забороняється, і з переліку товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу в країні, нові легкові та вантажні автомобілі й кузови до транспортних засобів, які ввозяться підприємствами автопрому для модернізації, переобладнання або виробництва транспортних засобів.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграмі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Зміни внесено до постанови Кабміну № 295 від 27 березня 2013 року «Про деякі питання перебування товарів у митному режимі переробки на митній території України, обмеження і заборони щодо поміщення окремих товарів у зазначений митний режим та визнання такими, що втратили чинність, деяких актів Кабінету Міністрів України».

«Виключено, згідно звернення Федерації роботодавців України, з переліку товарів, поміщення яких у митний режим переробки на митній території України забороняється, та з переліку товарів, які не можуть бути допущені до переробки для вільного обігу на митній території України, нові транспортні засоби, що класифікуються у товарних позиціях 8703, 8704 згідно з УКТЗЕД, та кузови для моторних транспортних засобів», — наголошується в повідомленні.

Як зазначається в пресрелізі Мінекономіки, уряд дозволив ввезення в митному режимі цих видів ТЗ для подальшого виготовлення спецтранспорту на українських підприємствах.

Зокрема, йдеться про виготовлення ТЗ спеціального призначення для використання в Україні підрозділами Нацполіції, медиками, ДСНС, правоохоронними органами та військовими формуваннями. Також передбачається подальший експорт такого спецтранспорту до країн ЄС.

«Підтримка українського виробника, зокрема, спрощення імпорту товарів для подальшої переробки та виготовлення продукції з доданою вартістю — у пріоритеті уряду. (…) На сьогоднішньому засіданні уряд скасував мита для групи товарів, що йтимуть на виробництво спецтранспорту для підтримки роботи національних служб спецпризначення», — цитується в пресрелізі заступник міністра економіки — торговий представник України Тарас Качка.

Крім того, зазначає Мінекономіки, рішення уряду сприятиме збільшенню виробництва транспортних засобів на наявних потужностях вітчизняних підприємств, збереженню наявних і створенню нових робочих місць.

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