У 1-му кварталі імпорт перевищив експорт на $5,9 млрд — Finance.ua

У 1-му кварталі імпорт перевищив експорт на $5,9 млрд Сьогодні 03:46 — Казна та Політика

У 1-му кварталі імпорт перевищив експорт на $5,9 млрд

У січні-березні 2024 року імпорт товарів перевищив експорт на 5 914,3 млн доларів.

Про це повідомила Державна служба статистики.

Протягом січня-березня 2024 року від'ємне сальдо торгівлі товарами погіршилося на 557,9 млн доларів порівняно з січнем-березнем 2023 року (у січні-березні 2023 року від'ємне сальдо становило 5 356,4 млн доларів).

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Експорт товарів у січні-березні 2024 року становив 10 060,9 млн доларів, при цьому він зменшився на 2,8% порівняно з січнем-березнем 2023 року.

Імпорт товарів у січні-березні 2024 року становив 15 975,2 млн доларів, збільшившись на 1,7%.

Нагадаємо, у січні-лютому 2024 року імпорт товарів перевищив експорт на 3 226,7 млн доларів. У 2023 році імпорт товарів перевищив експорт на 27 376,2 млн доларів.

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