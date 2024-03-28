Уряд Польщі готує зміни в допомозі біженцям з України — Finance.ua

Уряд Польщі готує зміни в допомозі біженцям з України Сьогодні 19:30 — Світ

Уряд Польщі готує зміни в допомозі біженцям з України

У Польщі уряд готує зміни до закону про допомогу біженцям з України, що діє з початку війни. Планується скасувати систему фінансування харчування та проживання у гостьових будинках до десяти осіб.

Про це повідомляє Rzeczpospolita.

Зазначається, що 29 березня буде представлено проект змін до закону. Його основні положення були представлені на конференції з питань житлової ситуації біженців з України.

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Ключовою зміною стане скасування норми, яка передбачає фінансування харчування та проживання українців у 40 злотих на день (400 гривень) у невеликих приватних центрах місткістю до десяти осіб.

Уряд оплачуватиме перебування українця лише у тих місцях, які мають домовленості з воєводою та, отже, перебувають під контролем держави.

Нині у центрах колективного розміщення проживає 39 937 осіб, тобто 4,2%. біженців у Польщі.

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За словами заступника міністра внутрішніх справ, який відповідає за міграційну політику, Мацея Душчика, більшість із них не зможе впоратися без підтримки.

«Ми розглядаємо питання про часткову оплату, тому що виникла проблема, що належне за спеціальним законом громадянину України і громадянину Польщі є нерівноцінним. Ми повинні це збалансувати. Справа в тому, що держава допомагає, наприклад, українській біженці з дітьми, даючи їй житло та їжу, але не гарантує такого захисту польській матері», — зазначив він.

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Також з наступного року запроваджується дозвіл на тимчасове проживання для біженців з України (воно надається на три роки). В даний час спеціальний закон автоматично поширюється на всіх, хто має PESEL UKR — документ, що дає можливість перебування в Польщі терміном на 18 місяців з можливістю виїхати з країни на строк до 30 днів. У громадянина України буде вибір, але якщо він вирішить залишитися тимчасово, йому доведеться заповнити спеціальну заяву в комуні, пройти процедуру перевірки в органах внутрішньої безпеки, прикордонної служби та поліції та здати відбитки пальців.

Як уряд справлятиметься з величезною кількістю українських дітей, які не відвідують школу, поки не відомо.

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Міністр заявив, що рішення польського уряду необхідно узгоджувати з українською державою (такі переговори продовжуються). Наразі спеціальний закон дозволяє онлайн-навчання як в Україні, так і в польських школах.

«За системою PESEL UKR у нас 380 тисяч дітей шкільного віку, а 210 тисяч осіб отримують допомогу 800+. Діти. Скільки їх насправді у Польщі? Ми не знаємо», — зазначив Душчик.

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