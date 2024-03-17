Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ — Finance.ua

Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ Сьогодні 23:25 — Технології&Авто

Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ

Уряд Італії розробляє закон для регулювання у сфері штучного інтелекту і створює інвестиційний фонд у розмірі 1 млрд євро для цього сектора.

Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.

«Уряд готує закон, який має на меті встановити деякі принципи та правила, що доповнять європейські правила, які перебувають у процесі затвердження», — сказала Мелоні у відеозверненні на конференції «Штучний інтелект для Італії».

За її словами, уряд також визначить компетентний орган для нагляду за використанням технологій, заснованих на штучному інтелекті.

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Крім того, підрозділ CDP Venture Capital SGR створює інвестиційний фонд для сфери ШІ в обсязі 1 мільярд євро.

Нагадаємо, країни ЄС і Європарламент погодили перший у світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту.

Документ відкриває шлях для юридичного нагляду за технологіями, що використовуються в популярних генеративних сервісах штучного інтелекту, таких як ChatGPT.

Укрінформ За матеріалами:

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