Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ — Finance.ua
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Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ

Технології&Авто
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Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ
Уряд Італії створить інвестиційний фонд для сфери ШІ
Уряд Італії розробляє закон для регулювання у сфері штучного інтелекту і створює інвестиційний фонд у розмірі 1 млрд євро для цього сектора.
Про це заявила прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні.
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«Уряд готує закон, який має на меті встановити деякі принципи та правила, що доповнять європейські правила, які перебувають у процесі затвердження», — сказала Мелоні у відеозверненні на конференції «Штучний інтелект для Італії».
За її словами, уряд також визначить компетентний орган для нагляду за використанням технологій, заснованих на штучному інтелекті.
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Крім того, підрозділ CDP Venture Capital SGR створює інвестиційний фонд для сфери ШІ в обсязі 1 мільярд євро.
Нагадаємо, країни ЄС і Європарламент погодили перший у світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту.
Документ відкриває шлях для юридичного нагляду за технологіями, що використовуються в популярних генеративних сервісах штучного інтелекту, таких як ChatGPT.
За матеріалами:
Укрінформ
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