Європарламент схвалив перший у світі комплексний законопроєкт про ШІ — Finance.ua

Європарламент схвалив перший у світі комплексний законопроєкт про ШІ Сьогодні 18:18 — Технології&Авто

Європарламент схвалив перший у світі комплексний законопроєкт про ШІ

Країни ЄС і Європарламент погодили перший у світі комплексний закон щодо регулювання штучного інтелекту. Документ відкриває шлях для юридичного нагляду за технологіями, що використовуються в популярних генеративних сервісах штучного інтелекту, таких як ChatGPT.

Про це пише Associated Press.

Зазначається, що учасники переговорів від Європейського парламенту та 27 країн-членів ЄС подолали великі розбіжності щодо спірних моментів, таких як — генеративний штучний інтелект та використання поліцією системи спостереження за розпізнаванням обличчя.

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«Історичний момент! ЄС став першим континентом, який встановив чіткі правила використання ШІ. Це набагато більше, ніж збірник правил — це стартовий майданчик для європейських стартапів і дослідників, щоб очолити глобальні перегони ШІ», — написав на платформі Х єврокомісар Тьєррі Бретон.

Результат був отриманий після марафонських переговорів за зачиненими дверима цього тижня, коли одна із сесій тривала 22 години.

Поки що є мало подробиць про те, що насправді буде включено в закон, який набуде чинності не раніше 2025 року.

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Як пише видання, суворе та комплексне регулювання з боку ЄС може стати потужним прикладом для багатьох урядів, які розглядають можливість регулювання. Компаніям зі штучним інтелектом, яким доведеться підкорятися правилам ЄС, також, ймовірно, поширять деякі з цих зобов’язань на ринки за межами континенту.

Закон про штучний інтелект спочатку був розроблений, щоб пом’якшити небезпеку, пов’язану з певними функціями штучного інтелекту. Але законодавці наполягали на тому, щоб розширити його до базових моделей, передових систем, які лежать в основі служб ШІ загального призначення, таких як ChatGPT і чат-бот Google Bard.

Учасникам переговорів вдалося досягти попереднього компромісу на початку переговорів, попри опозицію на чолі з Францією, яка закликала до саморегулювання, щоб допомогти європейським генеративним компаніям штучного інтелекту, які конкурують з великими конкурентами США, включаючи Microsoft, яка підтримує OpenAI.

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