Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години

16
Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Ухвалені урядом зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила на період надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Гнучкі правила комендантської години

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, які надають регіонам можливість коригувати правила комендантської години у разі запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці. Йдеться про забезпечення безперебійного доступу громадян до Пунктів Незламності.
За словами Олексія Кулеби, найближчим часом очікується перше таке рішення на рівні громади — для міста Києва.
На період дії надзвичайної ситуації в енергетиці громадяни зможуть цілодобово діставатися до Пунктів Незламності. Перепустки для цього не вимагатимуться.
Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Дозволятиметься також рух приватного транспорту у разі прямування саме до Пункту Незламності. Рішення щодо роботи громадського транспорту в комендантську годину ухвалюватиметься органами місцевої влади з урахуванням безпекової ситуації.
Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:
  • автономномне живлення;
  • опалення;
  • стабільний зв’язок;
  • подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, передбачена можливість працювати у режимі 24/7 на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
«Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде», — наголосив Кулеба.
Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. За його словами, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Урядовці повинні максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.
За дорученням президента у Києві запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Режим комендантської години не будуть скасовувати або переглядати. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава діятиме гнучко. Тимчасові та точкові рішення.
За матеріалами:
Finance.ua
