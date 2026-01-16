Уряд дозволив регіонам гнучко змінювати правила комендантської години
Ухвалені урядом зміни до порядку здійснення заходів під час запровадження комендантської години дозволяють регіонам запроваджувати гнучкі правила на період надзвичайної ситуації в енергетиці.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Гнучкі правила комендантської години
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до постанови, які надають регіонам можливість коригувати правила комендантської години у разі запровадження надзвичайної ситуації в енергетиці. Йдеться про забезпечення безперебійного доступу громадян до Пунктів Незламності.
За словами Олексія Кулеби, найближчим часом очікується перше таке рішення на рівні громади — для міста Києва.
На період дії надзвичайної ситуації в енергетиці громадяни зможуть цілодобово діставатися до Пунктів Незламності. Перепустки для цього не вимагатимуться.
Дозволятиметься також рух приватного транспорту у разі прямування саме до Пункту Незламності. Рішення щодо роботи громадського транспорту в комендантську годину ухвалюватиметься органами місцевої влади з урахуванням безпекової ситуації.
Пунктами Незламності можуть бути магазини, аптеки, АЗС, заклади сфери послуг і торгово-розважальні центри якщо в них є:
- автономномне живлення;
- опалення;
- стабільний зв’язок;
- подовжувачі та безкоштовний гарячий чай.
Для бізнесу, який офіційно виконує функцію Пункту Незламності, передбачена можливість працювати у режимі 24/7 на час дії надзвичайної ситуації в енергетиці.
«Усі рішення ухвалюються виключно через Раду оборони міста Києва, за участі сил безпеки. Самовільних рішень на місцях не буде», — наголосив Кулеба.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. За його словами, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Урядовці повинні максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.
За дорученням президента у Києві запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Режим комендантської години не будуть скасовувати або переглядати. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава діятиме гнучко. Тимчасові та точкові рішення.
