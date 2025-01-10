Упродовж 2024 року спостерігалася певна стабілізація міграційних процесів — Мінекономіки — Finance.ua
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Упродовж 2024 року спостерігалася певна стабілізація міграційних процесів — Мінекономіки

Особисті фінанси
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Упродовж 2024 року спостерігалася певна стабілізація міграційних процесів — Мінекономіки
Упродовж 2024 року спостерігалася певна стабілізація міграційних процесів — Мінекономіки
Упродовж 2024 року спостерігалася певна стабілізація міграційних процесів.
Про це свідчить Моніторинг основних подій в економіці України.
За даними Агентства ООН у справах біженців станом на 16.12.2024 було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України (6,254 млн біженців зафіксовано в Європі і 0,56 млн біженців за межами Європи) — незначний відток з України порівняно зі станом на 31.12.2023 (близько 0,4 млн осіб).
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
На основі опитування Агентства ООН у справах біженців в окремих країнах Європи в період між жовтнем 2024 року та груднем 2024 року (3 416 інтерв’ю, 99% респондентів громадяни України, серед них 78% жінок, середній вік респондентів — 44 роки) була отримана така інформація щодо мігрантів:
  • віком 18−59 років — 36% жінок, 17% чоловіків;
  • найбільша кількість виїхала в І та ІІ кварталах 2022 року (31% та 14% відповідно);
  • до виїзду з України — 52% працевлаштованих, працевлаштовані в країні перебування — 44%;
  • до виїзду з України — 5% безробітних, безробітні в країні перебування — 15%.
Інфографіка: Мінекономіки
Інфографіка: Мінекономіки
Нагадаємо, раніше старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Олексій Позняк заявив, що крім безпеки та відновлення країни після війни, для повернення біженців важливими факторами є можливості працевлаштування та рівень зарплат в Україні. Він зазначив, що для повернення біженців зарплати в Україні мають бути на рівні хоча б 70% від того, що вони заробляють в ЄС.
У країнах ЄС перебуває близько 4,2 мільйона українців. Про це свідчать дані Євростату. Найбільше людей із статусом тимчасового захисту прийняла Німеччина (1 129 335 осіб, що становить 26,9% від загальної кількості). Слідом йдуть Польща (979 835 осіб, 23,3%) та Чехія (378 480 осіб, 9%). Що зміниться для них у 2025 році — читайте тут.
Віцепремʼєр-міністр — міністр національної єдності Олексій Чернишов наголосив, що українців з-за кордону не повертатимуть на батьківщину із використанням примусових заходів, повернення буде виключно добровільним.
За матеріалами:
Finance.ua
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