Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка) — Finance.ua
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Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)

Фондовий ринок
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Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)
Уперше з кризи 2014 року в Україні збільшилась кількість нових відділень банків (інфографіка)
Уперше з кризи 2014 року в банківській мережі України збільшилась кількість відділень. Це відбулося у четвертому кварталі 2023 року.
Про це йдеться у звіті Національного банку України.
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У звіті зазначено, що в усіх групах банків було зафіксовано зростання, однак приватні фінустанови найчастіше відкривали нові відділення. Найбільше розширення банківської мережі відбулося в Київській та Івано-Франківській областях.

Серед державних банків найбільше відділень у:

  • Ощадбанку — 1 182 відділення;
  • ПриватБанку — 1 132 відділення.
Інфографіка: НБУ
Інфографіка: НБУ
На третій сходинці знаходиться Райффайзен Банк з цифрою у 332 відділення по Україні.
У НБУ повідомляють, що у загальному банківська мережа України скоротилася на 198 відділень за рік, із них понад чверть — у ліквідованих банках.
Також уперше з початку повномасштабного вторгнення банки надали звітність про облікову чисельність штатних працівників. Вона скоротилася в усіх групах банків.
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Нагадаємо, на початку 2024 року українці зберігали у банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб 1 трлн 234,8 млрд гривень. Незважаючи на дуже низькі ставки, 35,5% вкладів були в іноземній валюті.
Найбільше вкладів у державному ПриватБанку — 464,1 млрд гривень. Кількість вкладників — 24,2 млн. На другому місці державний Ощадбанк — 12,8 млн вкладників, сума — 192,7 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк — 8 млн вкладників, сума — 85,5 млрд гривень.
За матеріалами:
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