Банкіри обговорили успіхи та найбільші виклики для сектору — Finance.ua

Банкіри обговорили успіхи та найбільші виклики для сектору Сьогодні 21:19 — Фондовий ринок

Банкіри обговорили успіхи та найбільші виклики для сектору

Банківський сектор отримав 86,5 млрд грн прибутку за 2023 рік. Це майже вчетверо вище показника за 2022 рік та на 12% вище за результати 2021 року, до повномасштабного вторгнення.

Приріст коштів населення та бізнесу на рахунках у банках триває. Річний темп приросту строкових депозитів населення в гривні став рекордним за понад десятиліття.

Про сучасні виклики та тренди розвитку банкінгу 2024 говорили учасники дискусії на конференції FinYear , яка пройшла 16 лютого в Києві.

Які результати роботи банків у 2023 році, а також як буде виглядати банківський сектор у 2024 році, про сучасні виклики та тренди розвитку банкінгу розповіли представники ПриватБанку , Ощадбанку, ПУМБу, Глобусбанку та Юнекс Банку.

Антон Тютюн, заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу Ощадбанку

«Ми багато заробили та сплатити 50% в бюджет податку. Майже все що напрацювали, звичайно, як державний банк віддаємо державі. Об'їздили всю країну, по кілька разів були в кожному регіоні. Основне — це люди, як вони працюють і що вони роблять в цей важкий час.

Наприклад, в Херсоні, де не було ані світла, ані води, ані тепла, ані зв’язку ми відкрилися на старлінках, і на ранок вже було 400 людей в черзі. Люди не бачили 20 місяців української національної валюти і не мали доступу до всього…

Якщо казати про продуктові успіхи, то я дуже тішуся, що відновилося кредитування. Ми видали більше іпотечних кредитів, ніж до війни. У 2021 році видали менше таких кредитів, ніж у 2023 році. З’явилась гарна державна програма, це свідчить про те, що є попит, є розвиток. Люди призвичаїлись жити в таких умовах.

Єдине, що турбує (крім військових ризиків) — це кадровий ризик. Багато людей поїхало, у чоловіків є особливості з працевлаштуванням. Тим більше коли мова йде про такі регіони, як Харків. Дуже важко людей утримувати, коли обстріли безперервно. Цього року дуже великий ризик — кадровий голод. Нам потрібно якось з цим справлятися".

Дмитро Мусієнко, Член правління з питань роздрібного бізнесу ПриватБанку

«У 2023 році отримали прибуток 43 млрд гривень. За всю історію ПриватБанку він найбільший. Щодо кредитування — ми не зупиняли кредитування і 2022 році, тому що в нас 17,5 млн клієнтів. У 2023 році наш кредитний портфель зріс на 40 відсотків. Кредитний чистий портфель почав зростати (25 млрд). Але що не дуже позитивно, що кредитування зростає тільки в державних банках плюс один комерційний банк.

Щодо автокредитування — було продано близько 65 тис. авто. Я прогнозую, що у 2024 році буде набагато більше".

Дмитро Поліщук, заступник Голови Правління з роздрібного бізнесу ПУМБ

«В нас було не все так просто з кредитуванням минулого року. ПУМБ, мабуть, один з тих банків, які найбільше втратили віп-клієнтів та в портфелях. Території, де доля ПУМБа була найбільшою, тимчасово окуповані. Ми втратили половину клієнтської активної бази.

Минулий рік був для нас переосмисленням стратегії майбутнього розвитку. Встигли переорганізувати роздрібну модель бізнесу та визначили для себе нові сегменти клієнтської аудиторії.

Повністю були сфокусовані на перезавантаженні (в тому числі й цифрового досвіду). Сподіваємось на активний розвиток і залучення нових клієнтів і кредитування у 2024 році".

Іван Світек, Голова Правління Юнекс Банку

«У 2023 році кредитний портфель юридичних осіб впав на 2%, депозити юросіб виросли на 41%, кредити фізичних осіб виросли на 6%, а депозити фізосіб виросли на 16,5%. Але велика доля кредитів фізичних осіб неробочі.

Щодо планів та інновацій: в нас всі продукти онлайн: кредитні картки, кредити готівкою . Ми запустили карту на виплат та посткредитування, також продовжуємо розвивати наш мобільний додаток та інше".

Дмітрієва Олена, перший заступник Голови Правління ГлобусБанк

«2023 рік був дуже різноплановим. Але вже з квітня ми запустили кредитні програми, почали активніше залучати депозити, можна сказати, що це рік був для нас досить вдалим.

Кредитування відновили. Це залежить від результатів на фронті: якщо гарні новини, то ми більш активно кредитуємо, або ж більш стримано. Але у 2024 році очікуємо збільшення кредитного портфеля.

У 2024 році плануємо збільшити вже всі портфелі кредитування на 10−15 відсотків.

Щодо депозитів: ми вже пройшли найнижчий пік і йдемо вгору. Як тільки знизили ставки в листопаді, депозити почали рости.

Вже на початку лютого ми повернули ставки на рівень листопада і будемо залишати на такому рівні. За 2023 рік наш портфель зріс на дуже значно — на 80 відсотків, збільшилися депозити в гривні, що говорить про більш менш стабільну ситуацію в країні.

Також бачимо, як у 2023 році збільшився попит на придбання нерухомості. Якщо люди в Україні та іноземці купують нерухомість в Україні, це означає, що все не дуже погано. Якщо є попит на нерухомість, то економіка живе і розвивається".

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