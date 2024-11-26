UniCredit купує один з найдорожчих банків Італії — Finance.ua

UniCredit купує один з найдорожчих банків Італії Сьогодні 05:48 — Фондовий ринок

UniCredit купує один з найдорожчих банків Італії

Другий найбільший банк в Італії — UniCredit — купує за $11 млрд 100% Banco BPM, який посідає четверту позицію у рейтингу найдорожчих банків країни.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на заяву банку.

UniCredit виступив пропозицією про поглинання Banco BPM ще на початку 2022 року, проте операцію довелося відкласти через початок російського вторгнення в Україну.

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Banco BPM переважно працює в Мілані та регіоні Ломбардія, де UniCredit має мало філій.

Banco BPM примітний ще й тим, що на початку листопада викупив частину державної частки (5%) у найстарішому банку світу Monte dei Paschi, який працює з 1472 року.

«З придбанням одного з наших історичних об’єктів ми зміцнюємо свої позиції в Італії», — йдеться у заяві генерального директора UniCredit Андреа Орселя.

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Угоду має схвалити Європейський центробанк та антимонопольні органи, й очікується, що її буде завершено до червня 2025 року.

UniCredit також очікує схвалення європейських регуляторів на купівлю 21% у Commerzbank, де він володіє 9%. Угода дозволить UniCredit стати найбільшим акціонером цього німецького банку. Проти продажу пакета акцій італійському банку виступало керівництво Commerzbank та профспілки.

Після оголошення другого найбільшого банку в Італії про купівлю Banco BPM вартість акцій Commerzbank впала на 7%, оскільки зросла ймовірність того, що UniCredit може відмовитися від інвестиції у Німеччину. Керівництво італійського банку поки що запевняє, що угода з Commerzbank залишається в силі.

Раніше повідомлялося, що італійський банк UniCredit хоче купити частку в німецькому банку Commerzbank у разі провалу переговорів про злиття останнього з Deutsche Bank.

23 вересня 2024 року Commerzbank AG попередив уряд Німеччини, що потенційна угода з купівлі банку італійським UniCredit може призвести до скорочення обсягів кредитування малого та середнього бізнесу, що становить основу економіки ФРН.

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