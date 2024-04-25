UniCredit попередив про обмеження на перекази для росіян — Finance.ua

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UniCredit попередив про обмеження на перекази для росіян

Фондовий ринок
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UniCredit попередив про обмеження на перекази для росіян
UniCredit попередив про обмеження на перекази для росіян
«ЮніКредит Банк» — один із небагатьох західних банків, які продовжують працювати з російськими громадянами та компаніями, повідомив про обмеження на міжнародні перекази для клієнтів.
Про це пише The Moscow Times із посиланням на заяву банку.
«Терміни виконання переказів за кордон можуть бути збільшені на стороні закордонних банків-кореспондентів», — йдеться у заяві.
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Крім цього, «існує ризик повернення коштів іноземним банком-кореспондентом без виконання», заявили у фінустанові, додавши, що у разі відмови від проведення платежу банк все одно стягує комісію, яка буде списана в повному обсязі.
«ЮніКредит», який входить до топ-20 у росії за розміром активів і включений до переліку системно значущих банків, у квітні отримав попередження від Європейського центробанку, який наказав материнській структурі банку — італійській групі UniCredit — скоротити обсяг операцій у російській «дочці».
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Кількість міжнародних переказів для російських клієнтів та обсяг виданих їм кредитів має стати меншим на 35%, йдеться у вимозі ЄЦБ. У разі невиконання припису регулятор погрожував банку штрафами.
Аналогічні вимоги від ЄЦБ висунули «Райффайзенбанку» — найбільшому із західних банків, які продовжують працювати в росії.
«ЮніКредит Банк» оголосив про плани скоротити російський бізнес невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Цю стратегію у лютому підтвердив гендиректор італійської групи Андреа Орсел.
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Проте за підсумками минулого року російська «дочка» принесла UniCredit 890 млн євро, або майже 8% всього доподаткового прибутку.
У порівнянні з довоєнними рівнями прибуток «ЮніКредит Банку» підскочив більш ніж вчетверо (210 млн євро в 2021 році). Хоча банк удвічі скоротив кредитування російських клієнтів і на 8% урізав штат співробітників у рф, його виручка за рік стала більшою на 17% завдяки зростанню комісій.
За матеріалами:
Економічна Правда
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