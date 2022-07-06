UniCredit розглядає вихід з рф, але з можливістю повернутися після війни – Bloomberg — Finance.ua

UniCredit розглядає вихід з рф, але з можливістю повернутися після війни – Bloomberg Вчора 09:45 — Фондовий ринок

UniCredit розглядає вихід з рф, але з можливістю повернутися після війни – Bloomberg

Італійський банк UniCredit розглядає можливість продажу свого російського підрозділу через структуру, яка дозволить банку викупити дочірню компанію після закінчення російської війни проти України.

Про це пише Bloomberg з посиланням на співрозмовників, наближених до процесу.

Другий за величиною кредитор Італії розглядає кілька можливих варіантів угоди, зокрема такий, який дозволить згодом викупити свою «дочку» назад залежно від ринкових і політичних умов.

UniCredit вже зазнала втрат у 1,85 мільярда євро від свого російського підрозділу, тож головний виконавчий директор банку Андреа Орсель прагне укласти угоду, яка б обмежила будь-які подальші фінансові втрати.

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Робота UniCredit у росії, яка обслуговує близько 1500 корпоративних клієнтів та працевлаштовує 4000 співробітників, привернула інтерес з боку непідсанкційних російських фінансових установ і фірм, зацікавлених в отриманні банківської ліцензії в країні.

Потенційні покупці з таких країн, як Китай, Туреччина та Індія, які прагнуть замістити діяльність західних компаній в рф, також зацікавлені. Крім того, «дочка» банку зараз отримує перекази та бізнес-потоки від клієнтів Сбєрбанку, ВТБ Банку і Альфа-Банк у, які потрапили під санкції.

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UniCredit, австрійський Raiffeisen Bank International AG і Societe Generale були головними західноєвропейськими кредиторами в росії на момент вторгнення агресора в Україну. SocGen погодилася продати підрозділ «Росбанку» інвестиційній компанії найбагатшої людини росії владіміра потаніна, а Raiffeisen заявив, що розглядає можливість продажу та альтернативи зі збереженням права власності..

При цьому очільник UniCredit сподівається, що росія зрештою знову вийде на світовий ринок. Наразі агресор відрізаний від ринку масштабними санкціями країн Заходу через вторгнення в Україну та злочини, вчинені росіянами у ході війни.

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Економічна Правда За матеріалами:

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