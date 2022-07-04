Французька Schneider Electric продала бізнес у рф місцевому менеджменту — Finance.ua

Французька Schneider Electric продала бізнес у рф місцевому менеджменту
Французька корпорація Schneider Electric, що спеціалізується на електрообладнанні, оголосила про підписання зобов’язуючої угоди щодо продажу російських активів російському менеджменту.
Про це йдеться в офіційній заяві від 4 липня.
«Після оголошення 27 квітня 2022 року Schneider Electric підписала 3 липня 2022 року зобов’язуючу угоду про продаж Schneider Electric Russia місцевому керівництву. Закриття угоди залежатиме від схвалення регулюючих органів та виконання інших умов закриття», — заявили в Schneider Electric.
Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупинила нові інвестиції в росію та білорусь, а також міжнародні поставки нових замовлень, призначених для рф та білорусі.
Частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу за 2021 рік становить близько 2%.
Компанія спише 300 млн євро — у неї в росії п’ять заводів, дистрибуція та інженерні центри. Сумарні інвестиції Schneider Electric у росії перевищили 1 млрд євро.
«Schneider Electric планує впорядкований перехід і виділяє ресурси для підтримки співробітників у росії та білорусі протягом цього процесу», — резюмували в компанії.
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