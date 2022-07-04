Французька Schneider Electric продала бізнес у рф місцевому менеджменту — Finance.ua

Французька Schneider Electric продала бізнес у рф місцевому менеджменту Вчора 15:12 — Фондовий ринок

Французька Schneider Electric продала бізнес у рф місцевому менеджменту

Французька корпорація Schneider Electric, що спеціалізується на електрообладнанні, оголосила про підписання зобов’язуючої угоди щодо продажу російських активів російському менеджменту.

Про це йдеться в офіційній заяві від 4 липня.

«Після оголошення 27 квітня 2022 року Schneider Electric підписала 3 липня 2022 року зобов’язуючу угоду про продаж Schneider Electric Russia місцевому керівництву. Закриття угоди залежатиме від схвалення регулюючих органів та виконання інших умов закриття», — заявили в Schneider Electric.

Зазначається, що з 24 лютого 2022 року Schneider Electric призупинила нові інвестиції в росію та білорусь, а також міжнародні поставки нових замовлень, призначених для рф та білорусі.

Частка продажів Schneider Electric від російського підрозділу за 2021 рік становить близько 2%.

Компанія спише 300 млн євро — у неї в росії п’ять заводів, дистрибуція та інженерні центри. Сумарні інвестиції Schneider Electric у росії перевищили 1 млрд євро.

«Schneider Electric планує впорядкований перехід і виділяє ресурси для підтримки співробітників у росії та білорусі протягом цього процесу», — резюмували в компанії.

Економічна Правда За матеріалами:

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