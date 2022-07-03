Universal Pictures закриє офіс у росії — Finance.ua

Universal Pictures закриє офіс у росії Вчора 00:14 — Фондовий ринок

Universal Pictures закриє офіс у росії

Найстаріша з нині чинних голлівудських кіностудій Universal Pictures закриє свій офіс у росії. Операції компанії будуть згорнуті вже за кілька місяців.

«Інформацію про остаточний вихід мейджора з росії підтвердило джерело БК у компанії. Так зазначено в повідомленні, яке Universal раніше надіслала низці кінотеатрів», — йдеться в повідомленні.

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Раніше німецький інтернет-магазин одягу, взуття та товарів для дому Bonprix із 30 червня припинив роботу в росії. Компанія не стала пояснювати клієнтам причини такого рішення. Замість каталогу з товарами тепер відображається лише одна сторінка. На ній зазначено, що замовлення не приймаються.

Також із країни-терориста йде фінська компанія, великий виробник шин Nokian Tyres. Таке рішення було ухвалено радою директорів у зв’язку з війною в Україні, яку розгорнула рф.

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