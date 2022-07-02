Luxoft покидає російський ринок — Finance.ua

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Luxoft покидає російський ринок

Технології&Авто
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До кінця червня IT-компанія Luxoft повністю вийде з російської федерації.
Про це заявила виконавча директорка українського офісу Luxoft Олена Самборська в інтерв’ю Економічній правді.
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«У нас є певні обов’язки перед клієнтами, і якщо ми розірвемо контракт прямо зараз, у нас будуть величезні судові проблеми щодо контрактів. Певні контракти були переведені на інші неафілійовані компанії, певні припинені. Компанія крок за кроком рухається до заявленої мети: до кінця червня Luxoft повністю виходить з росії, там не буде ні офісів, ні людей» — заявила Олена Самборська, виконавча директорка українського офісу Luxoft.
Раніше фінська KONE Corporation — світовий лідер у галузі ліфтів та ескалаторів — оголосила, що продасть свій бізнес у росії місцевому менеджменту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
MMR
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