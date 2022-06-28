Microsoft закрила офіс Xbox в росії — Finance.ua

Microsoft закрила офіс Xbox в росії Вчора 02:18 — Фондовий ринок

Microsoft закрила офіс Xbox в росії

Американський техногігант Microsoft закрив офіс Xbox у росії, всіх співробітників звільнили.

Про це пишуть профільні російські ЗМІ із посиланням на джерела.

Очікується, що офіційна заява з цього приводу буде опублікована найближчими днями — ймовірно, 30 червня.

Видання пише, що розпуск російської команди передбачає відсутність планів продажу нового софту і актуального заліза Microsoft в росії.

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Гарантійне обслуговування раніше проданих консолей, ймовірно, буде припинено або користувачам буде запропоновано відправляти продукцію до сервісних центрів на території інших країн.

Раніше президент Microsoft Бред Сміт повідомив, що компанія продовжить скорочувати бізнес у росії до моменту, поки від нього «нічого не залишиться».

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