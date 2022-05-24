Xbox офіційно запуститься в Україні — Finance.ua

Xbox офіційно запуститься в Україні

Вчора 23:41 — Фондовий ринок

Xbox офіційно запуститься в Україні

Гральний дивізіон Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні, з’являться українські акаунти, а в консолей — українська мова.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

За його словами, він домовилися про це на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом.

Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії під час відбудови та співпрацюватиме щодо документування воєнних злочинів рф.

Нагадаємо, Microsoft своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 млн дол. Сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії та обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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