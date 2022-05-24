Xbox офіційно запуститься в Україні — Finance.ua

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Xbox офіційно запуститься в Україні

Вчора 23:41Фондовий ринок
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Xbox офіційно запуститься в УкраїніXbox офіційно запуститься в Україні
Гральний дивізіон Microsoft Xbox офіційно запуститься в Україні, з’являться українські акаунти, а в консолей — українська мова.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, він домовилися про це на зустрічі з президентом Microsoft Бредом Смітом.
Окрім цього, команда Microsoft планує допомогти цифровій індустрії під час відбудови та співпрацюватиме щодо документування воєнних злочинів рф.
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Нагадаємо, Microsoft своїми ініціативами надали Україні цифрової підтримки на 242 млн дол. Сюди входять фінансові гранти, промокампанії, безоплатний доступ до продуктів та сервісів компанії та обладнання.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Економічна Правда
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