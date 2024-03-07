«Уктрансбезпека» виписала за рік рекордну суму штрафів — Finance.ua

«Уктрансбезпека» виписала за рік рекордну суму штрафів
Державна служба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека»), зареєструвала рекордні надходження до державного бюджету у розмірі 637 мільйонів гривень від штрафів та стягнень у 2023 році.
Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна».
Вказана сума втричі перевищує показники попереднього року і становить найвищий результат за всю історію існування служби.
Повідомляється, що значну частину суми склали стягнення та штрафи за порушення, зокрема, 378 мільйонів гривень було зібрано в ході рейдових перевірок. Загалом минулого року було накладено штрафи на суму понад 800 мільйонів гривень.
Значний внесок у загальну суму надходжень зробило введення автофіксації порушень габаритно-вагових параметрів за допомогою системи Weight-in-Motion, що дозволило зібрати 228 мільйонів гривень штрафів.
Голова «Укртрансбезпеки» Євген Зборовський зазначив, що досягнуті результати не тільки вражаючі, але й вдвічі перевищують витрати на утримання служби, включаючи заробітну плату її працівників.
«Це рекордні показники за всю історію Державної служби України з безпеки на транспорті. Ми бачимо порівняння з 2022 роком…», — сказав голова служби.
Зазначимо, що 2022 року «Укртрансбезпека» забезпечила надходження до бюджету 205,1 млн грн.
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Він також звернув увагу на зростання кількості виявлених порушень у секторах вантажного та пасажирського транспорту, що вказує на економічне відновлення країни та зростання обсягів перевезень.
В «Укртрансбезпеці» також повідомили, що підвищенню ефективності її роботи у 2023 році сприяло отримане торік право на встановлення блокаторів коліс та супровід транспорту до пунктів вагового контролю. Порушення габаритно-вагових параметрів фіксуються за допомогою WIM-комплексів — у 20 областях встановлено 50 таких комплексів, в основному на автошляхах, що будувалися у 2020−2021 роках.
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