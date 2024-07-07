«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових
З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки на потяги для термінових поїздок від 5 діб до дня відправлення.
Про це повідомила пресслужба компанії «Укрзалізниця».
«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.
Окрім цього, «Укрзалізниця» розширює перелік пасажирських потягів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через спецсервіс.
Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.
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