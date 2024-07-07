«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових Сьогодні 20:37 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових

З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки на потяги для термінових поїздок від 5 діб до дня відправлення.

Про це повідомила пресслужба компанії «Укрзалізниця».

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«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.

Окрім цього, «Укрзалізниця» розширює перелік пасажирських потягів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через спецсервіс

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Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.

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