«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових

Фондовий ринок
26
«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових
«Укрзалізниця» збільшила терміни бронювання квитків на потяги для військових
З 8 липня військовослужбовці зможуть бронювати квитки на потяги для термінових поїздок від 5 діб до дня відправлення.
Про це повідомила пресслужба компанії «Укрзалізниця».
Читайте також
«Робимо це, щоб забезпечити тим, хто воює за нас зі зброєю в руках, можливість побачити близьких в дуже коротку відпустку чи вирішити термінові справи, тож нагадуємо: для планових поїздок (із горизонтом планування понад 5 діб) маємо сервіс моніторингу квитків з автовикупом у застосунку», — йдеться в дописі.
Окрім цього, «Укрзалізниця» розширює перелік пасажирських потягів, на які доступне пріоритетне бронювання для військовослужбовців через спецсервіс.
Читайте також
Нагадаємо, «Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.