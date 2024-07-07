«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі — Finance.ua
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«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі
«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі
У січні-травні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.
Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».
У повідомленні зазначається, що експортні перевезення зросли майже на 59% - до 45 млн тонн.
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Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко наголосив, важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу — зернових культур — у порівнянні з минулим роком на 43%.
«Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних — збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», — зазначив він.
Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:
  • у внутрішньому сполученні — 40 млн тонн (+3%);
  • на експорт — 45 млн тонн (+59%);
  • на імпорт — 5 млн тонн (+ 62%).
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Попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних — збиткових вантажів.
Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:
  • залізна і марганцева руда — 22,9 млн тонн;
  • зернові вантажі — 22,5 млн тонн;
  • кам’яне вугілля — 12,5 млн тонн;
  • мінбудматеріали — 13,7 млн тонн.
За матеріалами:
Finance.ua
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