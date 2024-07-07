«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі — Finance.ua

«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі Сьогодні 22:08 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» збільшила обсяги перевезень у першому півріччі

У січні-травні 2024 року АТ «Укрзалізниця» перевезла більше 90 млн тонн вантажів. Це на 28% більше аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

У повідомленні зазначається, що експортні перевезення зросли майже на 59% - до 45 млн тонн.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко наголосив, важливо, що крім загального обсягу перевезень зріс і експорт стратегічно важливого вантажу — зернових культур — у порівнянні з минулим роком на 43%.

«Це надважливо для зміцнення економіки країни. Але наразі вже спостерігаємо ріст обсягів перевезень позакласних — збиткових вантажів, що є викликом для фінансової стабільності компанії», — зазначив він.

Загалом за 6 місяців 2024 року перевезено:

у внутрішньому сполученні — 40 млн тонн (+3%);

на експорт — 45 млн тонн (+59%);

на імпорт — 5 млн тонн (+ 62%).

Попри те, що в минулі пів року серед лідерів за обсягами перевезень були зерно та руда, вже декілька місяців поспіль зростають обсяги перевезень позакласних — збиткових вантажів.

Найбільше в січні-червні 2024 року було перевезено вантажів:

залізна і марганцева руда — 22,9 млн тонн;

зернові вантажі — 22,5 млн тонн;

кам’яне вугілля — 12,5 млн тонн;

мінбудматеріали — 13,7 млн тонн.

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