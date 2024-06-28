«Укрзалізниця» створює окрему компанію, яка будуватиме газові електростанції — Finance.ua
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«Укрзалізниця» створює окрему компанію, яка будуватиме газові електростанції

Енергетика
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АТ «Укрзалізниця» найближчим часом побудує розподілену генерацію електроенергії. Вона забезпечуватиме потреби компанії та споживачів, які приєднані до мереж товариства. З цією метою створено окрему юридичну особу — ТОВ «УЗ Енерго».
Про це повідомила пресслужба УЗ.
Зазначається, що наразі «Укрзалізниця», як один з найбільших споживачів електричної енергії в Україні, відчуває суттєвий дефіцит електричної енергії.
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Запроваджені ліміти на споживання електроенергії лише на 75% покривають реальні потреби товариства для забезпечення перевізного процесу та поточної господарської діяльності.
«За наявними прогнозами із наближенням осінньо-зимового періоду посилення дефіциту в електропостачанні може вплинути на безперебійний рух поїздів та негативно позначитися на наданні комунальних послуг для побутових споживачів, адже Укрзалізниця також є оператором системи розподілу електроенергії та водопостачання», — зауважують в компанії.
Там нагадують, що «Укрзалізниця входить до ТОП-5 найбільших розподільчих компаній України за протяжністю мереж та обсягами перетоку електроенергії. Компанія є важливим елементом Об’єднаної енергетичної системи України, забезпечує електропостачання для низки домогосподарств та підприємств на усій території України.
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«Минулої зими ми вже допомогли енергосистемі країни в забезпеченні живлення окремих адміністративних одиниць, та зараз, беручи до уваги складну ситуацію з генерацією, ми маємо допомогти країні пройти найскладніший в історії осінньо-зимовий період. Саме тому було схвалено рішення про будівництво десятків газогенераторних установок загальною потужністю до 250 МВт», — зазначив голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Лященко.
Він додав, що наразі компанія проводить активні перемовини з постачальниками та міжнародними фінансовими організаціями для швидкої реалізації цього проєкту.
Повідомляється, що новостворена компанія «УЗ Енерго» має побудувати у різних регіонах України газові електростанції загальною потужністю до 250 МВт.
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Насамперед вони будуть встановлені в обласних центрах та приєднані до мереж товариства, від яких заживлені об’єкти залізничного транспорту, соціальної сфери, а також об’єкти критичної інфраструктури інших галузей економіки.
Як пояснюють в УЗ, відповідно до вимог законодавства, діяльність з виробництва електричної енергії з використанням газогенераторних установок та установок зберігання електричної енергії може здійснюватися лише відокремленою від оператора системи розподілу юридичною особою, з отриманням у встановленому порядку ліцензії на провадження господарської діяльності з виробництва електричної енергії.
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«У зв’язку з цим правлінням АТ „Укрзалізниця“ було надано згоду на створення окремої компанії, частка в статутному капіталі якої в розмірі 100% належатиме ТОВ „Збут Енерджи ЛТД“, статутний капітал якої, в свою чергу, на 100% належить Укрзалізниці», — повідомляють в компанії.
Там додають, що «Укрзалізниця», як оператор системи розподілу електроенергії, має понад 100 тисяч приєднаних споживачів.
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