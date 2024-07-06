«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни — Finance.ua
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«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни

Фондовий ринок
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«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни
«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни
«Укрзалізниця» впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів — на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.
Про це повідомила пресслужба компанії.
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30 червня залізничники встановили рекорд - перевезли 100 тисяч пасажирів за добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.
Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця такими маршрутами подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.
Найпопулярнішим потягом у червні став № 128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів.
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А от найбільшим попитом традиційно користувалися такі сполучення:
  • Київ — Львів та Львів — Київ;
  • Харків — Київ;
  • Дніпро — Київ.
Зазначається, що до пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути на популярних напрямках, перерозподілено рухомий склад.
Для посилення міжнародного сполучення організовані пересадкові маршрути (як Львів — Рава-Руська — Варшава), значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні.
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Пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти навіть попри ремонт на польській ділянці залізниці. Так, пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ.
Загалом инулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.
За матеріалами:
Finance.ua
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