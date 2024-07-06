«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни — Finance.ua

«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни Сьогодні 06:02 — Фондовий ринок

«Укрзалізниця» встановила рекорд з перевезення пасажирів від початку великої війни

«Укрзалізниця» впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів — на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.

Про це повідомила пресслужба компанії.

30 червня залізничники встановили рекорд - перевезли 100 тисяч пасажирів за добу. Це найбільша кількість від початку повномасштабного вторгнення, не враховуючи період масової евакуації.

Окрім того, рекордними є результати й щодо міжнародного сполучення. Минулого місяця такими маршрутами подорожували майже 210 тисяч пасажирів, що на 29% більше за показник червня 2023 року.

Найпопулярнішим потягом у червні став № 128 Запоріжжя — Львів. Ним за місяць проїхали 65 426 пасажирів.

А от найбільшим попитом традиційно користувалися такі сполучення:

Київ — Львів та Львів — Київ;

Харків — Київ;

Дніпро — Київ.

Зазначається, що до пікового сезону перевезень залізничники готувалися заздалегідь: запущено нові маршрути на популярних напрямках, перерозподілено рухомий склад.

Для посилення міжнародного сполучення організовані пересадкові маршрути (як Львів — Рава-Руська — Варшава), значну роль відіграв також розвиток станції Чоп як хаба для подорожей з України до Будапешта та Відня і відповідне призначення поїздів у цьому сполученні.

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Пропозицію місць у напрямку Польщі вдалось відстояти навіть попри ремонт на польській ділянці залізниці. Так, пересадкові сполучення були збережені по станції Дорохуськ.

Загалом инулого місяця в міжнародному сполученні подорожувало майже 210 тис. пасажирів, що на 29% більше показника червня 2023 року.

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