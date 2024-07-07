У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин — Finance.ua

У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин Сьогодні 06:31 — Фондовий ринок

У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин, Фото: Укрзалізниця

«Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.

Про це пише пресслужба перевізника.

Що зміниться

1. З опису переносок приберуть визначення «жорстка конструкція», тому для перенесення підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном.

2. Малим тваринам до 45 сантиметрів у холці можна тимчасово бути без переноски, наприклад, тварина може спати на полиці купе.

3. Для великих собак від 45 сантиметрів у холці дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.

4. Також великі собаки від 45 сантиметрів у холці зможуть їхати в «Інтерсіті+», якщо власник викупить усі місця, розміщені єдиним блоком у ряду.

5. Усі службові собаки представників Сил оборони їхатимуть безоплатно в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.

«Укрзалізниця» забезпечуватиме альтернативні місця людям, яким буде некомфортно або які мають алергічну реакцію від сусідства з твариною.

Нову редакцію правил має затвердити Державна регуляторна служба України.

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