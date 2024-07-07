У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин — Finance.ua
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У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин

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У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин
У потяг з улюбленцем: «Укрзалізниця» оновлює правила перевезення тварин, Фото: Укрзалізниця
«Укрзалізниця» ініціювала оновлення правил перевезення тварин. Вони набудуть чинності після затвердження нової редакції правил.
Про це пише пресслужба перевізника.

Що зміниться

1. З опису переносок приберуть визначення «жорстка конструкція», тому для перенесення підійде сучасний рюкзак для тварин з водонепроникним абсорбуючим дном.
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2. Малим тваринам до 45 сантиметрів у холці можна тимчасово бути без переноски, наприклад, тварина може спати на полиці купе.
3. Для великих собак від 45 сантиметрів у холці дозволять проїзд ще й у вагонах СВ та РІЦ (RIC) за умови повного викупу купе.
4. Також великі собаки від 45 сантиметрів у холці зможуть їхати в «Інтерсіті+», якщо власник викупить усі місця, розміщені єдиним блоком у ряду.
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5. Усі службові собаки представників Сил оборони їхатимуть безоплатно в усіх типах вагонів — з намордником і повідцем.
«Укрзалізниця» забезпечуватиме альтернативні місця людям, яким буде некомфортно або які мають алергічну реакцію від сусідства з твариною.
Нову редакцію правил має затвердити Державна регуляторна служба України.
За матеріалами:
Finance.ua
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