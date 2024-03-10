Український ринок M&A продовжує зростати: які угоди укладали у 2023 — Finance.ua

Український ринок M&A продовжує зростати: які угоди укладали у 2023 Сьогодні 14:01

Український ринок M&A продовжує зростати: які угоди укладали у 2023

Попри складний 2022 рік, коли Україна зазнала територіальні втрати, відтік населення та 30% падіння ВВП, у 2023 році ситуація стала змінюватися на краще.

Український ринок M&A (Mergers and Acquisitions, «Злиття та Поглинання» — Ред.) відчув покращення — із оголошенням 47 угод обсяг активності зріс майже на 70% порівняно з 2022 роком. Вартість угод M&A в Україні перевищила рівень 2020 року, подвоївши значення 2022 року. Через низьку прозорість угод (лише 60% розкривають свою вартість) справжня вартість потенційно може бути ще вищою.

Про це свідчать результати щорічного звіту KPMG в Україні M&A Radar 2023.

Зросла й середня вартість M&A угод в Україні. Зокрема:

у 2022 році цей показник склав $26 млн. Це найнижче досягнення з часів Революції Гідності.

У 2023 році показник зріс до $44,6 млн. Вартість угод навіть перевищила результати 2021 року за рахунок придбання Lifecell компанією NJJ Capital за $500 млн в кінці року 2023 року.

Які M&A угоди відбувались в Україні

Обережні наміри інвесторів, обумовлені війною, проявилися у відносно невеликій кількості угод вартістю понад $100 млн у 2023 році — було оголошено лише три такі угоди.

M&A угоди на ринку України за участю українських інвесторів

Доля угод за участю українських інвесторів зросла у 2023 році порівняно з попереднім роком: на них припадає 36% від загальної вартості та 51% від загального обсягу угод з M&A, укладених в Україні. Це відновлення також частково зумовлено додатковими заходами, які були впроваджені Національним банком України для запобігання відтоку капіталу.

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Найсуттєвіша угода за участю українських інвесторів, оголошена у 2023 році, стосувалася Namsen Limited, найбільшого акціонера Kernel, що знаходиться під контролем Андрія Веревського. Компанія придбала 30,25 млн акцій із загальної кількості 52,06 млн, що належали міноритарним акціонерам. Загальна вартість придбання склала $136,1 млн.

Придбання іноземних активів українськими інвесторами

Відбулося пожвавлення придбання іноземних активів українськими інвесторами, що нагадує відновлення активності в період після Революції Гідності у 2013−2014 роках. У 2022 році було здійснено п’ять угод, а в 2023 році — шість, що є помітним зростанням порівняно з однією угодою на рік, зафіксованою в 2020—2021 роках.

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Найзначніша угода стосувалася придбання компанією Епіцентр К частки у польському операторі спортивних магазинів Intersport Polska S.A. за $11 млн. Розмір частки не розголошується. Тим часом DTEK Renewables BV, операційна компанія, що управляє активами ДТЕК у сфері відновлюваної енергетики, придбав фотоелектричну сонячну електростанцію із встановленою потужністю 49,38 МВт у Finas Invest румунського розробника в сфері альтернативної енергетики. Конкретні умови цієї угоди не розголошуються.

Придбання українських активів іноземними інвесторами

Іноземні інвестори виявляють зацікавленість в укладанні угод в секторі ІТ, який становив 65% усіх угод, в яких брали участь іноземні інвестори у 2023 році (11 угод). Це зацікавлення пояснюється тим, що багато українських ІТ-компаній працюють на міжнародних ринках і, отже, мають більше уваги з боку іноземних партнерів та більші можливості для співпраці. Інвестори з Європи (із загальною вартістю угод $571,5 млн за вісьмома угодами) та Північної Америки (з $214,3 млн за вісьмома угодами) разом склали 100% усіх угод за участі іноземних інвесторів з оголошеною вартістю та 94% від загального обсягу угод у 2023 році.

ІТ-індустрія — потужна опора українського ринку M&A

Після повномасштабного вторгнення росії у 2022 році активність у сфері M&A в Україні була переважно зосереджена у чотирьох ключових секторах: інновації та технології, сільське господарство, нерухомість та будівництво, транспорт та інфраструктура. Разом на ці сектори припадало майже 57% вартості угод і трохи менше 64% загального обсягу угод у 2023 році.

Попри труднощі IТ-сектор виступає одним з потужних рушіїв економічної сили та впевненості у здатності України долати геополітичні потрясіння. ІТ-індустрія традиційно є ключовою опорою українського ринку M&A, тож інвестори визнають, що ця галузь відносно менше постраждала від фізичних наслідків війни. Серед учасників знакових угод — компанії Horizon Capital LLP, яка очолила групу інвесторів у придбанні частки в Preply Inc. (розмір частки залишається нерозкритим), та Mythical Games, яка придбала DMarket, український блокчейн-ринок ігор.

Загалом, з моменту повномасштабного вторгнення росії у 2022 році сектор інновацій і технологій став помітним орієнтиром для тенденцій на ринку M&A в Україні. У 2022 році було оголошено 19 угод загальною вартістю $440 млн, що становило 68% обсягу всіх угод і 89% вартості угод українського ринку M&A. Частково на рівень угод 2022 року вплинув успішний 2021 рік, коли було укладено значну кількість угод як за обсягом, так і за вартістю. Завдяки особливостям процесів M&A, а також тривалості укладення, деякі угоди, переговори по яким розпочалися ще у 2021 році, були завершені вже в 2022 році. Цими особливостями також частково пояснюється зниження вартості угод на 40% та зменшення обсягу угод на 26% у 2023 році, порівняно з 2022 роком.

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