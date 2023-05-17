Kernel йде з Варшавської фондової біржі — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Kernel йде з Варшавської фондової біржі

Фондовий ринок
48
Kernel йде з Варшавської фондової біржі
Kernel йде з Варшавської фондової біржі
Найбільший агрохолдинг України Kernel Holding подав заяву до Управління фінансового нагляду Польщі на отримання дозволу на виведення акцій компанії з обігу на Варшавській фондовій біржі.
Про це йдеться у повідомленні компанії.
«Заява подана на виконання рішення ради директорів компанії, прийнятого 13 квітня 2023 року, про виведення акцій компанії з обігу на регульованому ринку, оператором якого є ВФБ» — йдеться у повідомленні.
Заява стосується всіх акцій компанії, які були допущені до торгів на регульованому ринку ВФБ, тобто 84 031 230 простих акцій.
14 квітня Рада директорів Kernel прийняла рішення про делістинг акцій компанії з торгів на Варшавській фондовій біржі.
Нагадаємо, інвестиційна компанія українського бізнесмена Андрія Веревського Namsen Ltd, яка є найбільшим акціонером агрохолдингу Kernel Holding, запропонувала раді директорів розглянути питання делістингу з Варшавської біржі та викупу акцій в інших акціонерів.
«Лістинг компанії відбувся у 2007 році на тлі заохочення українських фірм до виходу на польську біржу. Вихід компанії пов’язаний насамперед із вторгненням росії в Україну трохи більше року тому, яке зруйнувало діяльність Kernel і призвело до падіння її ринкової вартості більш ніж на 60%. Але в заяві про вихід також згадується про розчарування Варшавською біржею, де кількість акцій, що торгуються зараз, є найнижчою за більш ніж десять років», — писав Bloomberg.
За останні 11 років компанія жодного разу не змогла залучити фінансовий капітал для інвестування в розвиток, а польські інвестори більше не входять до числа основних акціонерів Kernel.

Finance.ua вже й в Instagram. Доєднуйтесь! 📱

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.