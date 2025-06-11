Українські біженці в Чехії продовжують працювати на некваліфікованих посадах — Finance.ua

Українські біженці в Чехії продовжують працювати на некваліфікованих посадах Сьогодні 16:34 — Особисті фінанси

Українські біженці в Чехії продовжують працювати на некваліфікованих посадах

Із початком повномасштабної війни росії проти України кількість іноземців у Чехії зросла. За даними чеського МВС, сьогодні в країні з населенням майже 11 мільйонів проживає близько мільйона іноземців. Найчисельніша група — українці. Далі у списку — громадяни Словаччини, В’єтнаму, росії та Румунії.

Про це пише Radio Prague International.

У Чехії рівень працевлаштованості серед іноземців із країн за межами ЄС навіть вищий, ніж серед місцевих. Але часто мігрантам доводиться працювати на посадах, які не відповідають їхній освіті.

Переважна більшість мігрантів приїздить до Чехії саме з метою працевлаштування. При цьому, за словами політичного географа Душана Дрбоглава з Карлового університету, попит існує насамперед на важку некваліфіковану працю з низькою оплатою та обмеженими соціальними гарантіями.

Які професії найбільш затребувані

За даними Європейського органу з трудових питань, у Чехії найбільше потрібні:

робітники;

доглядачі в соціальних установах;

водії;

прибиральники.

Крім того, країна зацікавлена у спеціалістах середнього рівня кваліфікації, зокрема у зварниках. Також існує потреба в медсестрах, лікарях, програмістах та інженерах.

Іноземна робоча сила в Чехії

Ще до 2022 року українці становили помітну частину іноземної робочої сили. Спочатку це були переважно чоловіки, які приїздили на кілька місяців і поверталися додому. Згодом мігранти почали залишатися надовше, привозити родини та отримувати дозволи на постійне проживання.

З лютого 2022 року ситуація змінилася — Чехія прийняла сотні тисяч українських біженців. Переважно це були жінки з дітьми. Більшість із них мають хорошу освіту, але змушені працювати на низькооплачуваних посадах.

Разом із новою хвилею міграції повернулася і стара схема працевлаштування через посередників. Вони допомагають з роботою та житлом, але за свої послуги беруть значну частину зарплати.

У звітах некомерційної організації Diakonie Západ зазначено, що іноземці нерідко працюють без медичного страхування, без офіційного оформлення та без гарантій оплати.

За словами експертки з міграції та інтеграції Марії Єлінкової, зараз у Чехії дуже поширена ситуація, коли іноземці працюють у жахливих умовах. Через брак фінансової стабільності їм складно інтегруватися в суспільство. Хоча державні служби намагаються контролювати ситуацію, масштаби трудової експлуатації залишаються великими.

Довідка Finance.ua:

Міністерство внутрішніх справ Чехії планує змінити правила тимчасового захисту для українців, зокрема для військових, які повертатимуться з фронту. Новоприбулі ветерани більше не зможуть претендувати на тимчасовий захист;

у Чехії працевлаштовані 155 тисяч біженців із України, і 95 відсотків із них мають безстрокові трудові договори і сплачують внески соціального страхування. На початку прибуття хвилі біженців таких було лише 40 відсотків;



мінімальна зарплата в Чехії у 2025 році зросла на 1 900 чеських крон і становить 20 800 крон на місяць, або 124.40 крони за годину.



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