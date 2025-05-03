Українська кібербезпека ослабла через припинення допомоги США — ЗМІ Сьогодні 03:15

Українська кібербезпека ослабла через припинення допомоги США — ЗМІ

Українська кібербезпека значно ослабла після призупинки допомоги зі сторони США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Як повідомляють джерела Bloomberg, контракти України та США були анульовані або призупинені. За словами джерел, США допомогли Україні протистояти російським спробам диверсій на електростанціях і проникнення в Кабінет міністрів, вищий орган державної виконавчої влади в країні.

Тим часом, заплановані поставки комп’ютерного обладнання та програмного забезпечення, призначеного для забезпечення безпеки української інфраструктури, так і не були доставлені.

За останні п’ять років лише Агентство США з міжнародного розвитку виділило понад 200 мільйонів доларів на допомогу Україні у сфері кібербезпеки. Агентство національної безпеки та Кібернетичне командування США також надавали допомогу.

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Американська допомога у сфері кібербезпеки включала в себе підтримку фахівців, навчання, обладнання та програмне забезпечення для організацій по всій Україні, в тому числі для десятків урядових установ і відомств, а також для ключових постачальників газу та електроенергії, національного банку і ядерних об’єктів.

За словами джерел Bloomberg, американське фінансування стало найбільшим джерелом підтримки України в галузі кібербезпеки.

Гранти USAID фінансували кілька ініціатив з кібербезпеки в Україні, деякі з яких були схвалені за часів першої адміністрації Трампа, включаючи зусилля із захисту виборчої інфраструктури країни та її дипломатичних мереж зв’язку.

Після вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року USAID збільшило фінансування проєктів з кібербезпеки, оскільки російські хакери активізували свої спроби саботувати українські комп’ютерні мережі.

Однак із січня 2025 року Трамп припинив критично важливу підтримку з боку США — включаючи військові поставки і, часом, обмін розвідданими.

Допомога США у сфері кібербезпеки залишається критично важливою, зокрема для захисту урядових структур, телекомунікаційних компаній та енергетичних підприємств від кібератак.

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