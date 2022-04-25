Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування — Finance.ua

Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування

Вчора 08:05 — Особисті фінанси

Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування, freepik.com

Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.

Про це повідомляється на сайті компанії.

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Зокрема, українцям пропонують різноманітні програми оплачуваного стажування в таких підрозділах та напрямках:

обслуговування клієнтів;

бухгалтерський облік та забезпечення нормативної відповідності;

розроблення програм (зокрема розроблення програмного забезпечення, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних;

контактцентр;

перевірка якості/робота зі скаргами;

група дозвілля;

цифровий маркетинг;

фінанси;

глобальна діяльність;

кадри та оплата праці;

рецепція та адміністрування;

підтримка під час злиття та поглинання компаній.

Подавати заявки можна протягом травня—серпня 2022.

Взяти участь можуть і абітурієнти, студенти та випускники, і ті, хто хоче спробувати себе в новій сфері.

Стажування пропонуються у польських містах та за кордоном, зокрема, у Софії, Бухаресті, Відні, Будапешті. Список може розширюватися, оскільки до програми ще долучаються компанії з різних міст та країн.

Довідка Finance.ua:

пошук житла та роботи — два головні питання, які цікавлять українських біженців після переїзду за кордон. Найбільше наших громадян опинилося в сусідній Польщі, де вони намагаються працевлаштуватися. Проте не завжди пошук роботи може мати успіх;

яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати.

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