Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування — Finance.ua
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Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування

Вчора 08:05Особисті фінанси
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Українцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштуванняУкраїнцям у Польщі пропонують піти на платні стажування з можливістю працевлаштування, freepik.com
Компанія MCI Capital ASI S.A. (MCI) спільно з польско-українською торговою палатою пропонує громадянам України взяти участь у програмі оплачуваного стажування та працевлаштування.
Про це повідомляється на сайті компанії.
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Зокрема, українцям пропонують різноманітні програми оплачуваного стажування в таких підрозділах та напрямках:
  • обслуговування клієнтів;
  • бухгалтерський облік та забезпечення нормативної відповідності;
  • розроблення програм (зокрема розроблення програмного забезпечення, Front End, програмування PHP FullStack), адміністрування баз даних;
  • контактцентр;
  • перевірка якості/робота зі скаргами;
  • група дозвілля;
  • цифровий маркетинг;
  • фінанси;
  • глобальна діяльність;
  • кадри та оплата праці;
  • рецепція та адміністрування;
  • підтримка під час злиття та поглинання компаній.
Подавати заявки можна протягом травня—серпня 2022.
Взяти участь можуть і абітурієнти, студенти та випускники, і ті, хто хоче спробувати себе в новій сфері.
Стажування пропонуються у польських містах та за кордоном, зокрема, у Софії, Бухаресті, Відні, Будапешті. Список може розширюватися, оскільки до програми ще долучаються компанії з різних міст та країн.

Довідка Finance.ua:

  • пошук житла та роботи — два головні питання, які цікавлять українських біженців після переїзду за кордон. Найбільше наших громадян опинилося в сусідній Польщі, де вони намагаються працевлаштуватися. Проте не завжди пошук роботи може мати успіх;
  • яку роботу зараз пропонують дистанційно, скільки роботодавців готові взяти людей без досвіду та на яку зарплату можна розраховувати.
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За матеріалами: ТСН
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