Робота в Польщі чи обман: як розпізнати шахрайську контору — Finance.ua

Робота в Польщі чи обман: як розпізнати шахрайську контору

Вчора 20:05 — Особисті фінанси

Пошук житла та роботи — два головні питання, які цікавлять українських біженців після переїзду за кордон. Найбільше наших громадян опинилося в сусідній Польщі, де вони намагаються працевлаштуватися. Проте не завжди пошук роботи може мати успіх, пише «Сегодня».

Наприклад, на одному із сайтів з пошуку роботи зареєстровано майже 2000 компаній, які публікують вакансії для українців у Польщі. Це як агенції з пошуку роботи, так і прямі роботодавці та приватні особи. Там же можна ознайомитись і з «чорним списком» фірм, які розводять людей на гроші.

Найбільше скаржаться на фейкові рекрутингові агенції, які нібито виступають посередниками між тими, хто шукає роботу, і тими, кому потрібні працівники в різних сферах. Зазвичай ці «компанії» всіляко намагаються видати себе за легальні, а часто навіть крадуть назви, логотипи та інформацію з фірм, що дійсно існують, але ті нічого не знають про існування таких «філій».

Як розпізнати шахраїв

Користувачі, які вже потрапили на гачок аферистів і втратили гроші, залишають чимало відгуків до профілів зловмисників. За їхніми словами, можна зрозуміти, що всі компанії-аферисти приваблюють людей вигідними вакансіями з дуже високими, майже нереалістичними зарплатами.

Це можуть бути вакансії пакувальників різноманітної продукції на складах, сортувальників запчастин на автозавод, комірників тощо за 2500 — 4000 євро (80 — 128 тис. грн) на місяць. Такі розцінки вдвічі-втричі вищі за ринкові, тому це перший «дзвіночок», після якого варто перевірити легітимність агентства.

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Після відповіді на вакансію менеджер додає потенційного працівника до відповідного чату у вайбері. Далі просять надіслати документи (паспорт, ІПН) та провести оплату за «інформаційні послуги» — у середньому, 150 — 300 євро (4800 — 9600 грн). Потім довгий час відтягують надання основної послуги або одразу зникають.

Також експерти радять звертати увагу на відгуки користувачів, наявність робочих контактів, згадок у мережі та відкритої документації, наприклад ліцензії, що дозволяють здійснювати рекрутингові послуги.

Як перевірити компанію?

Щоб перевірити справжність фірми, спробуйте поспілкуватися із тими, хто залишив позитивні відгуки. Якщо ніхто не відписав, можливо, це проплачені боти. Отже, зателефонуйте чи напишіть менеджерам. Цілком можливо, що це шахраї, якщо вони:

рідко піднімають трубку;

по-хамськи чи з помилками відповідають;

відмовляються дати підтвердження своєї діяльності, документи.

Деякі користувачі знаходили інформацію про певну компанію або роботодавця, які є в Польщі. Однак ці люди або установи були здивовані наявністю профілів з їхніми персональними даними на сайтах пошуку роботи.

Дуже часто на профілях-одноденках взагалі не вказано жодних номерів телефонів чи адреси компанії, що вказує на потенційного зловмисника.

Яким компаніям можна довіряти?

Тим компаніям, які не приховують інформації про свою діяльність, можна довіряти. Наприклад, якщо у них є профілі в різних соцмережах та на сайтах, а також вони вказують свої контакти, адресу та основні дані, і ці дані легко перевірити та підтвердити, навіть через кілька секунд пошуку у гуглі.

Також вакансії компаній мають містити пропозиції із реальними розцінками. Йдеться про оплату праці у розмірі 12-18 злотих (83 —125 грн.) на годину або 27-35 тис. грн на місяць, якщо вакансія — це пакувальник, різноробочий, слюсар тощо.

Зазвичай такі компанії справді беруть певну суму за надання послуг, ті ж 150 — 300 євро (до 10 тис. грн), але вони обговорюють це з клієнтом одразу до оплати та підписання договорів та отримання від них копій документів з персональною інформацією. І, звичайно ж, менеджери фірм не повинні хамити клієнтам.

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