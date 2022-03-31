Де шукати роботу в Польщі без знання мови і як вберегтися від роботодавця-шахрая — Finance.ua

Де шукати роботу в Польщі без знання мови і як вберегтися від роботодавця-шахрая

Вчора 11:30 — Особисті фінанси

Багато біженців — люди з вищою освітою і спеціалісти у своїй галузі, але без знання польської мови.

Яку роботу можна знайти без знання мови у Польщі, розповіла партнерка юридичної компанії Legal House, керівниця юридичного департаменту Legal House Poland Наталія Радченко під час онлайн-вебінару «Польща для українців від А до Я: що робити, з чого починати».

«Якщо людина переїхала до Польщі і в неї взагалі немає коштів для існування, то, будьмо реалістами, ця людина буде братися за будь-яку роботу. У Facebook є дуже багато груп по типу «Дошка оголошень Варшава» і «Українці в Польщі», де щодня публікують запити на низькокваліфіковану працю, за яку все ж платять гроші. Маляри, штукатури, прибиральниці, працівники в хостели — якщо людині реально потрібні гроші, вона може знайти такі вакансії на дошках оголошень. Дуже багато таких груп і в Telegram.

Насправді поляки є досить комерційно налаштованою нацією і, коли лише люди почали їхати до Польщі, роботодавці зрозуміли, що вони будуть надавати роботу, а люди — погоджуватися, навіть на низькі ставки.

Є професії, які не потребують знання польської мови, наприклад, ті ж прибиральниці чи офіціанти. Тому знайти роботу — реально", — запевнила юристка.

Крім того, існує Центральна база пропозицій праці , де розміщують пропозиції по роботі, і спеціальний мобільний додаток ePraca, в базі даних якого щодня доступно близько 70 тис. вакансій.

«Так, 90% висококваліфікованої роботи буде пов’язане із польською мовою — це must have. Ви не зможете працювати, наприклад, секретарем, без польської мови. Бо Польща — це країна поляків і вони на своїй землі розмовляють своєю мовою», — зазначила Радченко.

Як вберегтися від шахраїв-роботодавців?

На дошках оголошень є чимало пропозицій про роботу, однак варто бути обережними, оскільки не всі роботодавці виплачують сумлінно зароблені українцями кошти. Як розповіла фахівчиня, у Польщі є декілька варіантів працевлаштування й оформлення на роботу.

Перший — Umowa o pracę — це стандартний трудовий договір, який має укладатися лише у письмовому вигляді.

«Якщо вам пощастило і вас одразу беруть на Umowa o pracę, то варто укладати такий договір лише у письмовому вигляді», — радить експертка. Другий варіант — Umowa zlecenia. Цей договір є аналогом українського цивільно-правового, тобто договір фізичної особи із юридичною на виконання певного ліміту роботи. Цей документ може укладатися як в усній, так і в письмовій формі. Однак все ж краще просити майбутнього працедавця укладати його письмово.

Ще є третій варіант робочого договору — Umowa o dzieło. Це короткотерміновий договір підряду, згідно з яким ви виконуєте певний обсяг роботи і він є фізично осяжним.

«Я рекомендую говорити про письмові форми договорів... Зараз „спецзакон“ дає спрощення для українців — роботодавцям не треба робити для них дозволи для працевлаштування. Якщо у вас є PESEL із позначкою UKR — це ще один аргумент для роботодавця одразу укладати договір з вами у письмовій формі», — порадила Радченко.

Робота без офіційного оформлення у Польщі — суворо карається. Роботодавець не має права брати працівників без укладення договорів. У разі, якщо вас не оформили на роботу, можна писати скарги до Департаменту праці, який швидко відреагує і накладе на роботодавця значний штраф.

«Оформлюватися треба, тому що коли роботодавець бере на роботу працівника, він подає повідомлення до Фонду соціального страхування Польщі (ZUS). Працівник отримує страхове забезпечення — він може використовувати його, отримуючи безкоштовні послуги від держави, зокрема медичне обслуговування тощо», — підсумувала юристка.

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