Як знайти роботу в умовах війни: практичні поради — Finance.ua

Як знайти роботу в умовах війни: практичні поради

Вчора 08:01 — Особисті фінанси

Війна вплинула на всі сфери нашого життя, зокрема і на ті, що пов’язані з роботою: когось звільнили, у когось були зруйновані кар’єрні плани, хтось змушений змінювати сферу діяльності. Але шок потроху минає, українці починають планувати майбутнє, і питання пошуку свого місця на ринку праці стає одним із найважливіших.

Але, як виявило нещодавнє дослідження Work.ua, 18% шукачів через війну складно зорієнтуватися, вони не знають, де та як шукати роботу. Тому експерти дали поради , як діяти за поточних обставин.

1. Оцініть свої ресурси — емоційні та фінансові

Щоб зрозуміти, куди рухатися та що робити, коли в країні війна, треба усвідомити, в якій точці ви знаходитеся зараз, в якому емоційному стані та з якими можливостями.

Насамперед проаналізуйте фінансову ситуацію, що склалася: чи є у вас пасивний дохід або заощадження, на який період їх вистачить, як їх правильно розподілити, як зекономити, чи можна отримати грошову допомогу тощо. Грамотне планування дозволить протриматися деякий час, поки не знайдеться рішення.

Далі оцініть свої сили. Якщо ви щойно виїхали у безпечне місце, не потрібно відразу братися за пошуки роботи. Взагалі, намагайтеся не будувати довгострокових планів і не вимагати від себе too much. Зараз напевне вас оточать турботою волонтери та добрі люди, закриють базові потреби. Від вас вимагається прийти до тями й потурбуватися про себе.

Якщо ж не виїхали, наприклад, залишилися з родиною, а ваше підприємство припинило діяльність, вам конче потрібні робота та гроші, переходьте до наступного пункту (за умови, що ви знаходитесь у відносній безпеці).

2. Займіть проактивну позицію

Зараз саме той час, коли треба бути сміливим, брати на себе відповідальність і бути готовим до активного пошуку роботи. А саме:

самостійно моніторити пропозиції про роботу;

розсилати резюме на всі релевантні вакансії;

звертатися безпосередньо до роботодавців;

шукати через знайомих;

у будь-який момент прийти на співбесіду чи стати до роботи тощо.

Зараз час роботодавця, а не шукача — вакансій мало, кандидатів багато. Тож чекати, коли хтось перший запропонує «тепленьке місце», — означає свідомо займати програшну позицію.

Також варто визначитися з форматом роботи — дистанційна чи локальна, і подумати, чи зможете працювати за своєю професією/спеціалізацією, або ж краще перейти в іншу сферу діяльності.

3. Почніть зі створення або оновлення резюме

Пошук роботи у воєнних умовах в технічному плані мало чим відрізняється від пошуку роботи в мирний час. Якщо не знаєте, з чого почати, або вже забули, як це робити, то вам стане у пригоді інструкція «Як знайти роботу» . Але перша і важлива дія — скласти чи оновити резюме.

Є певні стандартні речі, які повинні бути в резюме в усі часи . Та зараз варто врахувати, що краще мати два варіанти вашої професійної візитки — написані українською та іноземною мовами (на випадок, якщо ви плануєте відгукнутися на пропозиції роботодавців з інших країн). Напишіть резюме німецькою, французькою, чеською, англійською, латиською мовами, і це збільшить ваші шанси при працевлаштуванні.

4. Використовуйте усі можливі канали пошуку роботи

Сайти пошуку роботи, телеграм-канали та боти, газети, соціальні мережі, спеціальні платформи, друзі та знайомі — все підходить для пошуку свого місця на ринку праці у цей нелегкий час. Не нехтуйте жодним з перерахованих каналів.

Ось корисні посилання, які ведуть на потрібний канал пошуку:

Довідка Finance.ua:

за даними grc.ua, середня зарплата у квітні у всіх вакансіях складає 18 700 грн;

до п’ятірки професійних сфер, в яких в квітні пропонують високі зарплати, увійшли:



— ІТ-сфера із найвищою середньою з.п. у 108 100 грн;

— вищий менеджмент і керівництво, де середня зарплата у квітні становила 63 200 грн;

— спеціалісти сфери маркетинг, реклама, PR з середньою місячною виплатою 26 600 грн;

— фахівці зі сфери видобуток сировини (26 500 грн);

— а також спеціалісти сфери будівництва (25 300 грн).

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