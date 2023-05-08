Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати — Finance.ua

Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати Сьогодні 14:03 — Особисті фінанси

Українці зобов'язані задекларувати свої доходи: тих, хто не встиг, почнуть штрафувати

Українці, які мали заповнити податкові декларації та не зробили цього, зобов’язані заплатити штраф у розмірі 340 грн. За повторне неподання декларації загрожує штраф у розмірі вже 1020 грн.

Про це пише Обозреватель.

Йдеться про тих, хто мав додатковий дохід. У разі постійної роботи податки сплачує роботодавець замість свого співробітника, але якщо українець заробив, наприклад, надаючи якісь послуги безпосередньо, то повинен сам заявити про цей дохід і сплатити податок.

Розмір податку становить 19,5% (18% ПДФО та 1,5% військового збору). Але є винятки. Наприклад, менше доведеться платити за прибуток від продажу нерухомості. Також потрібно платити:

якщо здаєте житло в оренду;

якщо вам пробачили борг;

якщо отримали спадщину;

якщо мали підробіток;

якщо продали нерухомість чи машину.

Хороша новина: сплачувати податки з благодійної допомоги не потрібно. Крім того, є можливість подавати декларацію не лише за місцем реєстрації, а й в електронному кабінеті.

Левова частка українців не сплачує податки із додаткових доходів. Також податки не сплачують ті українці, які заробляють на оренді нерухомості. Це шкодить бюджету України, а також дозволяє зберігати високий рівень тіньової економіки.

Довідка Finance.ua:

Державна податкова служба України розробила новий сервіс — «Калькулятор податку на майно». Він надає можливість громадянам самостійно здійснювати на вебпорталі ДПС розрахунок сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, та плати за землю з фізичних осіб;

в Україні до 1 липня змінять оподаткування для фізосіб-підприємців. Для них скасують пільгову податкову ставку у 2%, крім того, повернуть документальні перевірки та штрафи;

Бельгія та Німеччина мають найвищий податковий та митний тягар серед усіх промислово розвинених країн. Такого висновку дійшла Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Обозреватель За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.