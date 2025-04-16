Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають — Finance.ua

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають Сьогодні 21:02 — Особисті фінанси

Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Українці продовжують подорожувати як рідною країною, так і за кордоном.

Українські експерти у сфері туризму розповіли про найпопулярніші напрямки для відпочинку у весняно-літній період та що змінилось у вподобаннях українців за останній рік, пише УНН.

Відпочинок в Україні

Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму, розповів, що переважна більшість українців наразі чекає літа для планування відпусток, пік сезону припадає на кінець червня та початок липня.

«Раніше пікові дати для весняного відпочинку припадали на травневі свята. Зараз високий сезон починається здебільшого тоді, коли у дітей закінчується навчання у школах. Десь з липня», — зауважив він.

Також Царук додав, що вагома частина українців надає перевагу короткому відпочинку «на уїк-енд», аби мати змогу змінити обстановку та трохи перезавантажитись. Для таких турів все частіше обирають курорти на заході України. Дві вагомі причини для цього — це коротша дорога та більш приваблива ціна у порівнянні із відпочинком за кордоном.

«Наразі трендом серед запитів стають варіанти відпочинку із реабілітацією та релаксацією, зокрема у межах України люди обирають санаторії та бази відпочинку у Яремче та Буковелі. Близько 50% турів по Україні припадають на ці два курорти», — заявив експерт.

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За словами Царука, також популярними залишаються Львів та область, зокрема Трускавець, Моршин, Східниця. Директор Центру розвитку туризму зазначив, що саме там будують багато нових готелів, які надають українцям привабливі пропозиції щодо ціни та спектру послуг, які часто включають СПА-комплекс та оздоровчі процедури.

«Якщо порівнювати ціни із довоєнними, вони суттєво знизились. Різниця сягає 20−30%. Наразі через здорожчання електроенергії та збільшення податків ціни вирівнюються (наздоганяють довоєнні), але три- та чотиризіркові готелі надають багато знижок та різних пропозицій, тому вартість такого відпочинку залишається доволі демократичною», — підкреслив він.

Відпочинок за кордоном

Якщо до війни найчастіше українці обирали відпочинок у Туреччині через співвідношення ціни та якості, наразі фокус змістився у бік Болгарії та Греції. Причиною такої зміни стала логістика. Серед інших популярних напрямків серед українців можна виділити Чорногорію, Іспанію та Єгипет.

«Зокрема у Болгарії багато курортів біля моря, до яких можна відносно швидко дістатися автобусом, а не їхати до найближчого аеропорту, аби полетіти у Туреччину», — пояснив Царук.

Експертка з туризму Єлизавета Коновалова зауважує, що ще однією причиною того, що відпочинок у Туреччині втратив попередню популярність є те, що українці не бажають стикатися у готелях із росіянами, які також часто обирають цей туристичний напрямок.

«Якщо говорити про останні тенденції, то Греція стала набирати більшу популярність, ніж Туреччина у порівнянні з минулим сезоном. Зараз клієнти дуже часто питають про Грецію. Багато з них не хоче розглядати Туреччину з причини небажаних зустрічей із „сусідами“», - каже експертка.

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Вона додала, що ще однією зміною у плануванні подорожей є те, що українці частіше стали обирати для відпочинку популярний і раніше Єгипет для літньої відпустки.

Водночас географія пропозицій та запитів українців розширилась через те, що до найближчого аеропорту українцям доводиться їхати у великі європейські міста, які відпускають та приймають набагато більше міжнародних сполучень, ніж українські аеропорти до війни.

УНН За матеріалами:

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