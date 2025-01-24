Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році — Finance.ua

Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році
Експерти видання Time Out назвали 14 найдешевших міст Європи для відвідування у 2025 році.
Очолила рейтинг албанська столиця Тирана, де середня вартість оренди житла на ніч становить 50 доларів за ніч.
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«Красиву берегову лінію Албанії в останні кілька років розглядали як бюджетну альтернативу Греції, Іспанії та Італії, але було б нерозумно відвідати країну і пропустити її столицю — особливо якщо ви шукаєте бюджетний міський відпочинок», — зазначають автори статті.
У місті радять відвідати бункер часів холодної війни, перетворений на музей, вхідний квиток до якого коштує близько 5 доларів, а також дослідити місцеві чудові ресторани і бари, що пропонують чудові страви та коктейлі за прийнятними цінами.
Найдешевші міста Європи за версією Time Out
- Тирана, Албанія
- Каунас, Литва
- Порту, Португалія
- Загреб, Хорватія
- Ческі-Крумлов, Чехія
- Бухарест, Румунія
- Галл, Велика Британія
- Софія, Болгарія
- Аргос, Греція
- Краків, Польща
- Белград, Сербія
- Марсалфорн, Мальта
- Грац, Австрія
- Рига, Латвія
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