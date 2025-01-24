Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році — Finance.ua
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Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році

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Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році
Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році
Експерти видання Time Out назвали 14 найдешевших міст Європи для відвідування у 2025 році.
Очолила рейтинг албанська столиця Тирана, де середня вартість оренди житла на ніч становить 50 доларів за ніч.

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«Красиву берегову лінію Албанії в останні кілька років розглядали як бюджетну альтернативу Греції, Іспанії та Італії, але було б нерозумно відвідати країну і пропустити її столицю — особливо якщо ви шукаєте бюджетний міський відпочинок», — зазначають автори статті.
У місті радять відвідати бункер часів холодної війни, перетворений на музей, вхідний квиток до якого коштує близько 5 доларів, а також дослідити місцеві чудові ресторани і бари, що пропонують чудові страви та коктейлі за прийнятними цінами.

Найдешевші міста Європи за версією Time Out

  1. Тирана, Албанія
  2. Каунас, Литва
  3. Порту, Португалія
  4. Загреб, Хорватія
  5. Ческі-Крумлов, Чехія
  6. Бухарест, Румунія
  7. Галл, Велика Британія
  8. Софія, Болгарія
  9. Аргос, Греція
  10. Краків, Польща
  11. Белград, Сербія
  12. Марсалфорн, Мальта
  13. Грац, Австрія
  14. Рига, Латвія
Нагадаємо, міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу. У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.
У грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі прагнення влади зменшити нестачу квартир для постійних мешканців міста. Закон, ухвалений у листопаді, встановлює річну заборону на реєстрацію нових квартир для короткострокової оренди у понад десять центральних районів Афін.
Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу за версією Conde Nast Traveller’s Readers' Choice Awards 2024.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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