Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році — Finance.ua

Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році Сьогодні 21:03 — Особисті фінанси

Найдешевші міста Європи для подорожей у 2025 році

Експерти видання Time Out назвали 14 найдешевших міст Європи для відвідування у 2025 році.

Очолила рейтинг албанська столиця Тирана, де середня вартість оренди житла на ніч становить 50 доларів за ніч.

«Красиву берегову лінію Албанії в останні кілька років розглядали як бюджетну альтернативу Греції, Іспанії та Італії, але було б нерозумно відвідати країну і пропустити її столицю — особливо якщо ви шукаєте бюджетний міський відпочинок», — зазначають автори статті.

У місті радять відвідати бункер часів холодної війни, перетворений на музей, вхідний квиток до якого коштує близько 5 доларів, а також дослідити місцеві чудові ресторани і бари, що пропонують чудові страви та коктейлі за прийнятними цінами.

Найдешевші міста Європи за версією Time Out

Тирана, Албанія Каунас, Литва Порту, Португалія Загреб, Хорватія Ческі-Крумлов, Чехія Бухарест, Румунія Галл, Велика Британія Софія, Болгарія Аргос, Греція Краків, Польща Белград, Сербія Марсалфорн, Мальта Грац, Австрія Рига, Латвія

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