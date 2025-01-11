В Афінах впроваджено обмеження на короткострокову оренду житла — Finance.ua

В Афінах впроваджено обмеження на короткострокову оренду житла
У грецькій столиці Афінах набули чинності обмеження на короткострокову оренду житла на тлі прагнення влади зменшити нестачу квартир для постійних мешканців міста.
Про це пише AFP.
Закон, ухвалений у листопаді, встановлює річну заборону на реєстрацію нових квартир для короткострокової оренди у понад десять центральних районів Афін.
Штрафи за порушення
Власники житла мали до 31 грудня задекларувати нові об’єкти у цих районах. Порушення обмежень спричиняє штраф у розмірі не менше 20 тис. євро.
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«Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, але у багатьох районах Афін, де мешкає робітничий клас, вже багато років звучать скарги на низьку доступність житла та високі ціни на нього», — йдеться у статті.
Податкові пільги для власників житла
Закон також пропонує податкові пільги власникам нерухомості, які переходять від короткострокової до довгострокової оренди.
За даними американської компанії AirDNA, у грецькій столиці налічується близько 18 тис. квартир, які здають в оренду на Airbnb та Vrbo.
Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, але у багатьох районах Афін, де мешкає робітничий клас, вже багато років звучать скарги на низьку доступність житла та високі ціни на нього.
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