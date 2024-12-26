ТОП-7 країн, які підвищать туристичні податки у 2025 році — Finance.ua

ТОП-7 країн, які підвищать туристичні податки у 2025 році Сьогодні 14:31 — Світ

ТОП-7 країн, які підвищать туристичні податки у 2025 році, Фото: freepik

У 2025 році популярні туристичні напрямки світу запровадять нові податки або підвищать вже наявні збори для мандрівників через зростання надмірного туризму.

Експерти видання Which? Travel склали список топових туристичних країн світу, які у 2025 році піднімуть обов’язкові збори для мандрівників.

ТОП-7 країн, які підвищать туристичні податки

1. Греція. З нового року країна знову підвищить щоденний туристичний податок.

З листопада по лютий збори складуть 2 євро за день (підвищення з 50 центів), а в високий сезон — до 8 євро на день. За тиждень відпочинку туристи заплатять додаткові 56 євро.

2. Португалія. Туристичний податок залежатиме від муніципалітету, як і його сума (у середньому 1−2 євро за ніч).

Так, у 2024 році податок за відвідування стягували щонайменше 26 муніципалітетів, включно з багатьма місцями в регіоні Алгарве, а також найбільшими містами Лісабон і Порту.

З січня 2025 року додатково до 2 євро за ніч будуть платити туристи, які відвідають Азорські острови.

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3. Таїланд. Очікується, що багатостраждальний туристичний податок у Таїланді, введення якого вже неодноразово переносили, все ж набуде чинності в середині 2025 року.

Пропозиції ще не затверджені, але планується, що ті, хто прибуде суходолом, повинні будуть заплатити одноразовий збір у розмірі 300 бат (близько 8 євро), а ті, хто прибуде морем, заплатять 150 бат (близько 4 євро).

4. Франція. Париж оголосив про нові правила туристичних податків на 2025 рік, які в сумі підвищаться майже на 200%.

У французькій столиці діють як загальний туристичний податок, так і регіональний податок, обидва вони засновані на типі розміщення.

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Сума варіюється від 1,95 євро за тризіркові готелі до 15,6 євро з людини за ніч у розкішних палацах або засобах розміщення без класифікації.

5. Іспанія. Місто Моган на острові Гран-Канарія з 2025 року братиме з туристів додатково по 15% від вартості проживання в готелі або орендованих апартаментів.

6. Італія. Венеція, яка 2024 року запровадила плату за відвідування міста в певні дні, 2025 року продовжить її дію, подвоївши вартість із 5 до 10 євро для тих туристів, які бронюють візит у місто в останню хвилину — менше, ніж за чотири дні до візиту.

7. Нідерланди. 2025 року столиця Амстердам підніме з 14 до 14,5 євро податок для круїзних туристів — тих, хто прибуває в місто морським або річковим транспортом.

УНІАН За матеріалами:

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