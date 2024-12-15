ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото) — Finance.ua
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ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)

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ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Зима в Європі може бути неприємною для цифрових кочівників: холод, сніг і короткий світловий день. Проте є країни, які залишаються сонячними та комфортними навіть взимку.
П’ять найкращих напрямків для цифрових кочівників на цю зиму назвало видання traveloffpath.

ТОП-5 найкращих країн для цифрових кочівників

Катанія, Італія

На Сицилії зберігається тепла погода навіть взимку. Катанія — це місто з багатою історією, де можна насолодитися бароковою архітектурою та чудовими кафе.
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Зимова температура становить в середньому 18 °C вдень, що робить місто ідеальним для роботи на свіжому повітрі.

Пуерто-дель-Росаріо, Іспанія

Столиця Фуертевентури, другого з іспанських Канарських островів, Пуерто-дель-Росаріо, є спокійним прибережним містом, яке вирізняється білими будинками на фоні блакитної Атлантики, сучасною гаванню та гамірними торговими вулицями.
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Цей курорт має теплий клімат цілий рік. Тут легко знайти зручні кафе для роботи, а температура в грудні зазвичай тримається на рівні 21 °C вдень.

Родос, Греція

Острів Родос — ідеальне місце для тих, хто хоче поніжитися на сонці і побачити стародавні пам’ятки.
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Зимові температури на острові залишаються комфортними, близько 16 °C вдень, що дозволяє насолоджуватися прогулянками і пляжем навіть у січні.

Аліканте, Іспанія

Це місто на узбережжі Середземного моря відоме своїм сонячним кліматом навіть в зимові місяці.
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Температура в січні тримається на рівні 17 °C, а зручні кафе і коворкінги роблять Аліканте популярним серед цифрових кочівників.

Портіман, Португалія

Затишне місто на південь від Португалії славиться своєю надзвичайною сонячною погодою.
ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)
Взимку температура тут може досягати 18 °C вдень, що робить його ідеальним місцем для роботи на свіжому повітрі.

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За матеріалами:
Finance.ua
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