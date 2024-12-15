ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото) — Finance.ua

ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото) Сьогодні 16:06 — Світ

ТОП-5 країн для цифрових кочівників цієї зими (фото)

Зима в Європі може бути неприємною для цифрових кочівників: холод, сніг і короткий світловий день. Проте є країни, які залишаються сонячними та комфортними навіть взимку.

П’ять найкращих напрямків для цифрових кочівників на цю зиму назвало видання traveloffpath.

ТОП-5 найкращих країн для цифрових кочівників

Катанія, Італія

На Сицилії зберігається тепла погода навіть взимку. Катанія — це місто з багатою історією, де можна насолодитися бароковою архітектурою та чудовими кафе.

Зимова температура становить в середньому 18 °C вдень, що робить місто ідеальним для роботи на свіжому повітрі.

Пуерто-дель-Росаріо, Іспанія

Столиця Фуертевентури, другого з іспанських Канарських островів, Пуерто-дель-Росаріо, є спокійним прибережним містом, яке вирізняється білими будинками на фоні блакитної Атлантики, сучасною гаванню та гамірними торговими вулицями.

Цей курорт має теплий клімат цілий рік. Тут легко знайти зручні кафе для роботи, а температура в грудні зазвичай тримається на рівні 21 °C вдень.

Родос, Греція

Острів Родос — ідеальне місце для тих, хто хоче поніжитися на сонці і побачити стародавні пам’ятки.

Зимові температури на острові залишаються комфортними, близько 16 °C вдень, що дозволяє насолоджуватися прогулянками і пляжем навіть у січні.

Аліканте, Іспанія

Це місто на узбережжі Середземного моря відоме своїм сонячним кліматом навіть в зимові місяці.

Температура в січні тримається на рівні 17 °C, а зручні кафе і коворкінги роблять Аліканте популярним серед цифрових кочівників.

Портіман, Португалія

Затишне місто на південь від Португалії славиться своєю надзвичайною сонячною погодою.

Взимку температура тут може досягати 18 °C вдень, що робить його ідеальним місцем для роботи на свіжому повітрі.

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