Греція планує збільшити туристичні податки в 2025 році — Finance.ua

Греція планує збільшити туристичні податки в 2025 році Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

Греція планує збільшити туристичні податки в 2025 році

З 2025 року в Греції набувають чинності підвищені туристичні податки. Нові заходи торкнуться щоденних зборів за проживання, податків на круїзні лайнери та міські податки.

Про це пише internationalinvestment.biz

Нові податки допоможуть Греції зібрати до 400 млн євро щорічно, що майже вдвічі перевищує поточні доходи від туризму.

Основні зміни у податках

Щоденний податок на проживання:

у низький сезон (з листопада по березень) туристи платитимуть €2 на день, що значно більше за нинішні €0,5;

у високий сезон (з квітня до жовтня) податок збільшиться до €8 на день, порівняно з поточними €1,5;

для готелів високого класу податок може сягати €15 на добу.

Податки на круїзні лайнери:

туристи, що подорожують круїзами, платитимуть до €20 за відвідування популярних напрямків, таких як Санторіні та Міконос;

для менш завантажених місць, включаючи Афіни та Крит, ставка становитиме €5 на день.

Ці заходи введені для контролю потоку туристів на перевантажені острови та збереження їхньої екосистеми.

Міські податки:

запроваджено додаткові збори у великих туристичних містах для фінансування розвитку інфраструктури.

Причини запровадження нових податків

Податки в країні вирішили запровадити через зростання кількості туристів. У 2024 році Грецію відвідало майже 25 мільйонів туристів, що принесло країні 15 млрд євро доходів.

Зібрані податки будуть спрямовані на покращення доріг, водопостачання, енергосистем та управління відходами.

Частина коштів також буде інвестована на захист від стихійних лих, таких як повені та пожежі, які регулярно торкаються Греції.

Як підвищення податків вплине на вартість відпочинку

Підвищення податків призведе до підвищення вартості відпочинку. Наприклад, для сім’ї з чотирьох осіб проживання у готелі високого класу у високий сезон коштуватиме дорожче на €60 на день лише за рахунок податків. Круїзний тур із відвідуванням популярних островів може додатково коштувати €20 з особи за кожну зупинку.

Ці зміни, ймовірно, вплинуть на переваги туристів, спонукаючи їх вибирати менш популярні напрямки або знижувати тривалість перебування.

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