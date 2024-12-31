Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу — Finance.ua

Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу Сьогодні 09:36 — Світ

Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу

Коста-Рику визнали найдружнішою країною світу за версією Conde Nast Traveller’s Readers' Choice Awards 2024.

Видання Conde Nast Traveller’s щороку проводить премію Readers' Choice Awards 2024.

Для того, щоб визначити найгостиннішу країну планети (за винятком Європи, для якої є окреме голосування), зібрали думки мандрівників з усього світу.

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«Країна у Центральній Америці набрала 96,15 бала.

Коста-Рика є домом для динамічних тропічних лісів, серфінгу світового рівня та, звичайно, доброзичливих людей. «Pura Vida» (що означає «чисте життя») — це їхній національний вислів, який місцеві жителі використовують як вітання, але й керівний принцип коста-риканського стилю життя зосереджений навколо позитиву та вдячності, і цей заразливий оптимізм збагачує світогляд відвідувачів також", — наголосили у Conde Nast Traveler.

Нагадаємо, експерти назвали найбажаніші серед туристів країни світу та Європи. Щоб визначити переможців рейтингу, журнал про подорожі Wanderlust опитав 168 тисяч мандрівників з усього світу. Як зазначають автори дослідження, втретє за чотири роки читачі проголосували за Австралію як за найбажанішу країну у світі.

Вільнюс визнали найдешевшим містом для туристів цього року у категорії «ціни та якості».

У Всесвітній туристичній організації назвали ТОП-5 країн, де було найбільше туристів в 2023 році. На першому місці опинилась Франція, як прийняла за 2023 рік 100 млн туристів.

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