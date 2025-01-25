ТОП-10 міст для подорожей у 2025 році (інфографіка) — Finance.ua
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ТОП-10 міст для подорожей у 2025 році (інфографіка)

Світ
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ТОП-10 міст для подорожей у 2025 році (інфографіка)
ТОП-10 міст для подорожей у 2025 році (інфографіка), Фото: freepik
Найкращим напрямком для подорожей у 2025 році став Лондон, що вперше за кілька років обійшов Дубай.
Сервіс Tripadvisor склав рейтинг з найкращих міст-напрямків у світі для подорожей цього року.
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У 2024 році Дубай був на першому місці, проте цього року місто Об’єднаних Арабських Еміратів опустилося на третє місце.
На другомі місці опинився дуже популярний у туристів напрямок. Це острів Балі, Індонезія.

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У першій п’ятірці залишились переважно країни шенгенської Європи.
Зокрема, Сицилія зайняла четверте місце, обігнавши Париж, який традиційно вважається найромантичнішим містом світу.
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У другій половині десятки на сьомому місці опинився Ханой (В'єтнам), на восьмому — Марракеш (Марокко), а на десяте місце потрапив Бангкок (Таїланд).
ТОП-10 міст для подорожей у 2025 році (інфографіка)
Раніше ми писали, які авіакомпанії найчастіше втрачають багаж пасажирів. Експерти проаналізували понад 700 тисяч відгуків на Tripadvisor і вивчили оцінки з бази даних Luggage Losers, яка відстежує прямі поставки з більш ніж 18 тисяч аеропортів і авіакомпаній.
Список із найвищою ймовірністю втрати багажу очолилаFrontier Airlines (США) — ступінь ризику становить один із 22 пасажирів, за нею йдуть Air India (Індія) і IndiGo (Індія).На дному з перших місць Aer Lingus (Ірландія) — у 3,14% з 14 003 відгуків про неї згадується загублений багаж.
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Довідка Finance.ua:

  • Міжнародний туризм фактично відновився (99%) після найгіршої кризи в історії сектора, спричиненої пандемією коронавірусу. У 2024 році міжнародні поїздки здійснили близько 1,4 млрд туристів — це на 11% або на 140 млн туристів більше, ніж у 2023 році.
  • Доходи від міжнародного туризму також продемонстрували стійке зростання у 2024 році. За попередньою оцінкою, туристи витратили 1,9 трлн доларів, тобто в середньому кожен турист витратив більше 1000 доларів на одну людину.
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