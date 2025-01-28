На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі — Finance.ua

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На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі

Особисті фінанси
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На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі
На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі
За даними Національного інституту статистики Іспанії, у 2024 році ціни на проживання в іспанських готелях зросли на 8%. Тож нині ніч в іспанському готелі подорожчала до 120 євро.
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Де зупиняються
Самі іспанці найчастіше зупиняються в готелях Андалусії, Каталонії та Валенсії.
А іноземці — на Канарських і Балеарських островах. І в Каталонії.
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Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив, що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися з величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії.
Зазначається, що це була одна із серії заходів, оголошених урядом з метою зробити житло більш доступним для іспанських громадян.
«Для них податковий тягар складе до 100% вартості нерухомості», — заявив Санчес.

Туристичне страхування за кордон

Довідка Finance.ua:

  • Європа минулого року стала найбільш відвідуваним континентом — 747 млн туристів (+1% порівняно з рівнем 2019 року та 5% порівняно з 2023 роком).
  • Близький Схід (95 млн прибуттів), як і раніше, демонструє найвищі показники порівняно з 2019 роком: кількість міжнародних прибуттів у 2024 році на 32% перевищує рівень, що передував пандемії.
  • TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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