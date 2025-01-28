На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі — Finance.ua

На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі Сьогодні 18:33 — Особисті фінанси

На скільки подорожчала ніч в іспанському готелі

За даними Національного інституту статистики Іспанії, у 2024 році ціни на проживання в іспанських готелях зросли на 8%. Тож нині ніч в іспанському готелі подорожчала до 120 євро.

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У середньому постояльці заселяються на три дні.

Де зупиняються

Самі іспанці найчастіше зупиняються в готелях Андалусії, Каталонії та Валенсії.

А іноземці — на Канарських і Балеарських островах. І в Каталонії.

величезними податковими рахунками, якщо вони захочуть купити будинок в Іспанії. Раніше прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес 13 січня повідомив , що громадянам-нерезидентам із країн, які не входять до Європейського Союзу (включаючи Велику Британію), доведеться зіткнутися зякщо вони захочуть купити будинок в Іспанії.

Зазначається, що це була одна із серії заходів, оголошених урядом з метою зробити житло більш доступним для іспанських громадян.

«Для них податковий тягар складе до 100% вартості нерухомості», — заявив Санчес.

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Довідка Finance.ua:

Європа минулого року стала найбільш відвідуваним континентом — 747 млн туристів (+1% порівняно з рівнем 2019 року та 5% порівняно з 2023 роком).

Близький Схід (95 млн прибуттів), як і раніше, демонструє найвищі показники порівняно з 2019 роком: кількість міжнародних прибуттів у 2024 році на 32% перевищує рівень, що передував пандемії.

TripAdvisor у своєму щорічному звіті 2025's Must-Visit Destinations уперше визначили найкращі напрямки світу для соло-туристів, ґрунтуючись на відгуках своїх користувачів.

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