Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі — Finance.ua

Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі Сьогодні 21:34 — Світ

Українці в Німеччині зможуть отримати альтернативу недійсному паспорту, але не всі

Рішення Міністерства закордонних справ Україні щодо призупинення консульських обслуговувань українських чоловіків не вплине на їхній статус біженців в Німеччині.

Про це заявив представник берлінського сенату в коментарі Deutsche Welle.

Зазначається, що надання або ж продовження біженцям тимчасової посвідки на проживання не передбачає в них наявності чинного паспорта.

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«Крім того, якщо українське посольство або консульство відмовить громадянину України у видачі або продовженні його паспорта тільки на підставі непройденої ним служби в армії, то берлінське земельне управління у справах іноземців видасть йому для поїздок за кордон проїзний документ, що замінює паспорт», — пише видання.

Водночас в сенаті зауважили, що згідно з правилами перебування іноземців у Німеччині, імміграційні відомства можуть видати біженцям німецькі документи лише у разі наявності вагомих причин.

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«Військовий обов’язок сам по собі вважається в Німеччині цілком прийнятним громадянським обов’язком», — додав представник сенату та відзначив, що клопотання ретельно перевірятимуться й, як правило, відхилятимуться.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство закордонних справ обмежило консульства в наданні послуг військовозобов'язаним чоловікам, які наразі перебувають не в Україні.

Кабінет міністрів оприлюднив постанову, яка забороняє видачу чоловікам віком з 18 до 60 років закордонні паспорти за межами України.

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