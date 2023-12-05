Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні — Finance.ua

Українці стали менше побоюватися зростання цін та падіння гривні
У листопаді 2023 року Індекс споживчих настроїв українців зріс на 1 пункт та становить 80,9 п. Українці стали менше побоюватися безробіття, падіння гривні та зростання цін.
Про це свідчать дані щомісячного дослідження компанії Info Sapiens.
У листопаді показник індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 1,8 п. та складає 122 п. Індекс інфляційних очікувань зменшився на 1,5 п. та складає 184,3. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 8 п. та складає 150,6 п.
«Усі показники листопада 2023 року, окрім індексу девальваційних очікувань, без статистично значущих змін. Спостерігається тенденція до стабілізації - населення України оцінює як власне поточне становище, так і економічне становище без суттєвих змін. Окрім цього, спостерігається зменшення очікувань щодо девальвації, що впливає на відповідний індекс», — коментують аналітики Info Sapiens.
Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵
Індекс споживчих настроїв в Україні визначають на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Під час дослідження опитують 1000 осіб віком від 16 років.
Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менше 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.
Довідка Finance.ua:
- за даними НБУ, валютний ринок пристосувався до режиму керованої гнучкості курсу, який Національний банк запровадив з початку жовтня. У листопаді відбулося певне поліпшення ситуації порівняно з вереснем, тобто до моменту зміни курсового режиму;
- обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України у жовтні 2023 року, становив 1 млрд 56 млн доларів. Це максимальний обсяг із лютого 2022 року;
- курсові очікування в Україні погіршуються. Фінансові аналітики, банкіри та населення чекають на долар дорожче за 40 гривень протягом наступних 12 місяців.
⚡ Finance.ua запускає безкоштовну валютну розсилку для тих, хто стежить за валютним ринком, та хоче розуміти й аналізувати пов’язані з валютним курсом події. Отримуйте щопонеділка найважливіші оновлення за тиждень у світі валют, ексклюзивні фінансові поради та прогнози по курсах на прийдешній тиждень безпосередньо на вашу поштову скриньку!
Поділитися новиною