Українці сплатили понад 450 млн гривень за 10 днів митного оформлення авто — Finance.ua

Українці сплатили понад 450 млн гривень за 10 днів митного оформлення авто Вчора 20:01 — Казна та Політика

Українці сплатили понад 450 млн гривень за 10 днів митного оформлення авто

З початку липня Державна митна служба України оформила 4,6 тис. одиниць автотранспорту зі сплатою митних платежів, придбаних громадянами за кордоном. За цей час до бюджету України надійшло майже 464 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держмитслужби.

З 1 липня діє Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо перегляду окремих пільг з оподаткування».

Відповідно до нього, імпорт товарів, що ввозиться фізичними особами-підприємцями та юридичними особами незалежно від системи оподаткування, знову обкладається ввізним митом.

А «спрощенці» І-ІІІ групи, які не є платниками ПДВ, знову мають ввозити товари зі сплатою податку на додану вартість. Ці платежі повернули і на імпорт окремих транспортних засобів, котрі до цього ввозились громадянами на пільгових умовах.

Довідка Finance.ua:

30 червня президент України Володимир Зеленський підписав закон про повернення з 1 липня митних зборів, акцизів і 20% ПДВ на імпортні товари. В тому числі, мова йде про ввезення автомобілів громадянами;

із 9 квітня по 30 червня українці змогли розмитнити безкоштовно 236 792 автомобілі. Загалом заощаджено 26,1 млрд гривень митних платежів. Після закінчення нульового розмитнення автомобілі в Україні можуть значно подорожчати;



на думку експертів, перші кілька місяців після скасування «нульового» розмитнення українці купуватимуть автомобілі на внутрішньому ринку. Проте паралельно зі скороченням пропозиції на ринку автомобілів, привезених «під нуль», ціни на авто в Україні поступово зростатимуть.

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