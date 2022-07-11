Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за кордону, можуть подовжити пільги з розмитнення — Finance.ua

Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за кордону, можуть подовжити пільги з розмитнення Вчора 20:08 — Особисті фінанси

Українцям, які не встигли завезти автомобіль з-за кордону, можуть подовжити пільги з розмитнення

На початку липня закінчилася дія пільг із розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації. Однак з певних причин скористатися цією можливістю встигли не всі охочі. Як пише MMR , тисячі українців застрягли на кордоні, подавши попередню митну декларацію.

Виправити цей недолік покликаний проект Закону № 7534 від 08.07.2022 «Про внесення змін до розділу XXI „Прикінцеві та перехідні положення“ Митного кодексу України щодо завершення дії пільг з оподаткування транспортних засобів».

У чому суть пропозиції

На думку авторів документа, розмитненням слід вважати оформлення митної декларації МД1, тобто виїзду із зони митного контролю на внутрішньому терміналі. Наразі виникла нагальна потреба проведення остаточного митного оформлення транспортних засобів, яке з різних причин не закінчено, але подана попередня митна декларація.

Метою проєкту є завершення митного оформлення транспортних засобів при їх ввезенні громадянами на митну територію України із застосуванням раніше наданих податкових преференцій для транспортних засобів, за якими декларантом або уповноваженою ним особою подано відповідно до статті 259 Митного кодексу попередню митну декларацію до 1 липня 2022 року та митна вартість яких не перевищує еквівалент 10 тисяч євро.

Документ передбачає, що після його ухвалення в українців буде ще 30 днів, щоб розмитнити свої автівки.

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MMR За матеріалами:

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